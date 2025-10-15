Kabine günü: Başkan Erdoğan'ın masasında ne var?

ANA GÜNDEM GAZZE Kabine toplantısının öncelikli gündem maddesi, Mısır'da imzalanan ve Gazze'deki ateşkesi garanti altına alan "Niyet Beyanı" olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda hem zirvenin sonuçlarını hem de zirve kapsamında yaptığı ikili görüşmelerin yansımalarını bakanlarla ele alacak. ABD, Mısır, Katar ve Türkiye'nin imza attığı güvence metniyle, ateşkesin uygulanmasında bu ülkelere önemli görev ve sorumluluklar verildi. Bu doğrultuda Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, insani yardımların bölgeye ulaştırılması ve Türkiye'nin bu süreçte atacağı adımlar kabinede detaylı şekilde değerlendirilecek.

Mısır'ın Şarm Eş-Şeyh kentinde Gazze için düzenlenen Barış Zirvesi'nde ʺNiyet Belgesiʺ imzaladı (Fotoğraf: AA)

Gazze'ye ilişkin bir diğer önemli gündem maddesi ise insani yardım amaçlı görev gücüne Türkiye'nin katılımı olacak. Toplantıda, görev gücüne hangi kurum ve kuruluşların dahil olacağı ve Türkiye'nin bu yapı içindeki rolü detaylı şekilde ele alınacak. Ayrıca, Gazze'nin yeniden imar sürecine yönelik geleceğe dönük adımlar hakkında da kabine üyeleri arasında kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ADIMLARI

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar da kabinenin gündeminde yer alıyor. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci ve Meclis komisyonunun saha temasları toplantıda ele alınacak. Ayrıca, komisyon raporunun ardından yapılması planlanan yasal düzenlemelerin çerçevesine ilişkin istişareler de kabine üyeleri tarafından değerlendirilecek.