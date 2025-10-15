Kabine günü: Başkan Erdoğan'ın masasında ne var?

PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugüntoplanacak kabine, iç ve dış politikada kritik gelişmeleri masaya yatıracak. Zirvenin ana gündemini, Gazze’de ateşkesi garanti altına alan "Niyet Beyanı" oluşturacak. Erdoğan, Mısır’da imzalanan mutabakatın detaylarını ve yapılan ikili temasların sonuçlarını bakanlarla değerlendirecek. Türkiye’nin ateşkesin kalıcı hale gelmesi, insani yardım görev gücüne katkısı ve Gazze’nin yeniden inşasındaki rolü detaylı biçimde ele alınacak. Toplantıda ayrıca terör örgütü PKK’nın silah bırakma süreci, eğitimde 12 yıl zorunluluk modelinin revizyonu, bütçe hazırlıkları ve fahiş fiyatlarla mücadelede alınacak yeni tedbirler de görüşülecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30'da gerçekleşecek toplantıda iç ve dış politikadaki önemli gelişmeler değerlendirilecek.

ANA GÜNDEM GAZZE
Kabine toplantısının öncelikli gündem maddesi, Mısır'da imzalanan ve Gazze'deki ateşkesi garanti altına alan "Niyet Beyanı" olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda hem zirvenin sonuçlarını hem de zirve kapsamında yaptığı ikili görüşmelerin yansımalarını bakanlarla ele alacak. ABD, Mısır, Katar ve Türkiye'nin imza attığı güvence metniyle, ateşkesin uygulanmasında bu ülkelere önemli görev ve sorumluluklar verildi. Bu doğrultuda Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, insani yardımların bölgeye ulaştırılması ve Türkiye'nin bu süreçte atacağı adımlar kabinede detaylı şekilde değerlendirilecek.

Mısır'ın Şarm Eş-Şeyh kentinde Gazze için düzenlenen Barış Zirvesi'nde ʺNiyet Belgesiʺ imzaladı (Fotoğraf: AA)Mısır'ın Şarm Eş-Şeyh kentinde Gazze için düzenlenen Barış Zirvesi'nde ʺNiyet Belgesiʺ imzaladı (Fotoğraf: AA)

Gazze'ye ilişkin bir diğer önemli gündem maddesi ise insani yardım amaçlı görev gücüne Türkiye'nin katılımı olacak. Toplantıda, görev gücüne hangi kurum ve kuruluşların dahil olacağı ve Türkiye'nin bu yapı içindeki rolü detaylı şekilde ele alınacak. Ayrıca, Gazze'nin yeniden imar sürecine yönelik geleceğe dönük adımlar hakkında da kabine üyeleri arasında kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ADIMLARI
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar da kabinenin gündeminde yer alıyor. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci ve Meclis komisyonunun saha temasları toplantıda ele alınacak. Ayrıca, komisyon raporunun ardından yapılması planlanan yasal düzenlemelerin çerçevesine ilişkin istişareler de kabine üyeleri tarafından değerlendirilecek.

Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

EĞİTİM SİSTEMİ
Bir süredir gündemde yer alan 12 yıllık eğitim süresi de kabinenin gündeminde yer alacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasına dönük çalışmasını tamamladığını açıklamıştı. O çalışmaya dair sunumun kabinede yapılması bekleniyor. Zorunlu eğitimin kısalmasının eğitim camiasına, meslek öğrenimine ve istihdama etkilerinin yer alacağı sunum kabinede ele alınacak.

Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

MECLİS'TE BÜTÇE MARATONU
1 Ekim'de yasama yılının başlamasının ardından Ankara'da bütçe hazırlıkları da son aşamaya geldi. 17 Ekim'den önce Meclis'e sunulması gereken bütçe ile ilgili değerlendirmeler kabine toplantısında yapılacak.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE
Ayrıca, yıl sonu enflasyon hedefinin yakalanması için alınacak önlemler ve yurt genelinde gerçekleştirilen fahiş fiyat denetimlerine ilişkin çalışmalar da toplantıda gündeme getirilecek.

