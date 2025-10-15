PODCAST CANLI YAYIN

CANLI YAYIN | Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar...

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı Beştepe’de gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan Kabine sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CANLI YAYIN | Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 2 saat sürdü.

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Biraz önce, 2020 seçimleri sonrasında teşekkül eden Cumhurbaşkanı kabinemizin 50. toplantısını tamamladık. Bu kabine toplantımızda da ülkemize, milletimize ve uluslararası gündeme dair kritik konuları görüştük. Türkiye'yi hedefleriyle buluşturma çabalarımız hız kesmeden sürüyor. Son kabine toplantımızdan bu yana yine yoğun bir mesai dönemi geçirdik.

İçeride toplu açılış törenleri ve il ziyaretleri, dışarıda uluslararası zirveler ve seyahatler ile millete hizmet mücadelemizi kararlılıkla devam ettirdik. Ana Muhalefet Partisi ile aramızdaki ufuk, vizyon, zihniyet farkı yaşanan her gelişmede kendini daha net belli ediyor. Milletim şunu bilsin, dünyanın içinden geçtiği fırtınalı dönemde Türkiye liyakatli kadroların riyasetindedir, emin ve ehil ellerde güvendedir. Yasama'da Cumhur İttifakı olarak tam bir uyum ve koordinasyon içinde çalışıyoruz.

Sumud Filosu'na güçlü moral desteği verdik.

Detaylar geliyor...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI YAYIN | Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar...
CANLI ANLATIM | Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Kremlin'de Putin ile görüştü: Gündem Esad'ın iadesi
Kandil 2 ileri 1 geri! "Suriye çıkışı" Duran Kalkan'ı rahatsız etti: Başkan Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi hedef aldı | Kıbrıs tehdidi
İçişleri Bakanlığı noktayı koydu! Trafik cezalarında yüzde 10’luk tolerans kalkıyor mu?
CHP'nin Malatya kongresinde kavga: Devreye çevik kuvvet girdi
Yolsuzluk davasına çıkacaktı: Netanyahu hastalık bahanesiyle mahkemeden kaçtı
Başkan Erdoğan'dan kaymakamlara "koltuk" uyarısı: "Aslolan milletin duasını almaktır"
Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa daldı: Ölü ve yaralılar var! 2 kişi gözaltına alındı | Kaza anı kamerada
CANLI ANLATIM | Takas yapıldı Refah kapısı açılmadı | İsrail ateşkesi bozma peşinde: Gazze'ye saldırılar devam ediyor
5G ihalesinde geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu: Kamuya en az 2,1 milyar dolar gelir bekliyoruz
Rojin Kabaiş soruşturmasında son durum! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Ek uzman mütalaası talep edildi | HTS, tanık ifadeleri ve telefon kilidi...
SSK BAĞ-KUR'luya 32 bin TL ek ödeme: Ocak zammı öncesi emekli promosyonunda yeni eşik aşıldı! Hangi banka ne veriyor?
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Konut ve kira fiyatları düşecek: İşte ilk kazmanın vurulacağı tarih
KURAKLIK ALARMI! Son 52 yılın en dip seviyesinde: Bölge bölge yurtta yağış raporu...
Her şey depremden sonra başladı! Ne dışarı çıkıyor ne yıkanıyor! Telefon bağımlısı Barış Özbay şaşkına çevirdi
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı? Sadettin Saran'dan flaş açıklama
Katy Perry ve Justin Trudeau evleniyor mu? Teknede yakalanmışlardı: Ünlü popçu konserde itiraf etti
Tam 12’den vurdu! Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu hazırlık sürecini ilk kez paylaştı: Hem eğlenceli hem karizmatik!
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
Can Borcu’nun Sermine’si Seray Gözler bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...