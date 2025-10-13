PODCAST CANLI YAYIN

Gazze Zirvesi'nde güldüren diyalog! Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye sigara uyarısı: Macron da dahil oldu

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girerken, Türkiye’nin garantörlüğünde Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi toplandı. Başkan Erdoğan, Macron, Starmer, Meloni, Merz, Katar Emiri ve Ürdün Kralı ile temas kurarken, diplomasi trafiği renkli anlara sahne oldu. Erdoğan’ın Meloni’ye sigara şakası ve Macron’un “Bu imkansız gibi” yorumları zirveye damga vurdu.

Gazze'de ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi başta garantör ülke Türkiye olmak üzere birçok lider Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katıldı.

Mısır'da Şarm elŞeyh Barış Zirvesi.Mısır'da Şarm elŞeyh Barış Zirvesi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN LİDERLE TEMAS

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü.

Zirvede diplomasi trafiği hız kesmeden devam ederken renkli anlar da yaşandı. Başkan Erdoğan, Macron'a Starmer'ı işaret ederek, "Good man" dedi.

Başkan Erdoğan’dan İtalya Başbakanı Meloni’ye: ʺSigarayı bıraktırmam lazımʺ (İHA)Başkan Erdoğan’dan İtalya Başbakanı Meloni’ye: ʺSigarayı bıraktırmam lazımʺ (İHA)

BAŞKAN'DAN MELONİ'YE SİGARA UYARISI

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'nin uçaktan inerken kendisini gördüğünü söylemesi üzerine, "İyi görünüyorsun ama sigarayı bıraktırmam lazım." diye konuştu.

Meloni, bu şakaya "Biliyorum biliyorum" cevabını verirken, sohbete katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, "Bu imkansız gibi" diyerek renkli sohbete katıldı.

