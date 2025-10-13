Gazze Zirvesi'nde güldüren diyalog! Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye sigara uyarısı: Macron da dahil oldu

Gazze'de ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi başta garantör ülke Türkiye olmak üzere birçok lider Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katıldı.

Mısır'da Şarm elŞeyh Barış Zirvesi. BAŞKAN ERDOĞAN'DAN LİDERLE TEMAS Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü. Zirvede diplomasi trafiği hız kesmeden devam ederken renkli anlar da yaşandı. Başkan Erdoğan, Macron'a Starmer'ı işaret ederek, "Good man" dedi.