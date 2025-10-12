Ankara'da kritik Türkiye-Suriye zirvesi! 10 Mart mutabakatına uymayan SDG masada

Türkiye ile Suriye arasında güvenlik alanındaki iş birliği ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı toplantı Ankara 'da başladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 3), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ 2) ve MİT Başkanı İbrahim Kalın (sağda); Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani (sol 3), Milli Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra (sol 2) ve İstihbarat Başkanı Hüseyin El Salama (solda) ile Türkiye ve Suriye arasında güvenlik alanındaki iş birliği konuları ve güncel gelişmeleri ele almak üzere toplandı. (AA)

KİMLER KATILIYOR?



Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Milli Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin El Salama katılıyor.