Ankara'da kritik Türkiye-Suriye zirvesi! 10 Mart mutabakatına uymayan SDG masada

Türkiye ile Suriye arasında güvenlik konularının ele alınacağı toplantı Ankara'daki Dışışleri Bakanlığı binasında başladı. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Suriyeli muhatapları katılıyor. Zirvede terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'nin entegrasyonu masaya yatırılacak.

Türkiye ile Suriye arasında güvenlik alanındaki iş birliği ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı toplantı Ankara'da başladı.

Ankara’da Türkiye–Suriye güvenlik zirvesi gerçekleştirildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 3), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ 2) ve MİT Başkanı İbrahim Kalın (sağda); Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani (sol 3), Milli Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra (sol 2) ve İstihbarat Başkanı Hüseyin El Salama (solda) ile Türkiye ve Suriye arasında güvenlik alanındaki iş birliği konuları ve güncel gelişmeleri ele almak üzere toplandı. (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 3), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ 2) ve MİT Başkanı İbrahim Kalın (sağda); Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani (sol 3), Milli Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra (sol 2) ve İstihbarat Başkanı Hüseyin El Salama (solda) ile Türkiye ve Suriye arasında güvenlik alanındaki iş birliği konuları ve güncel gelişmeleri ele almak üzere toplandı. (AA)

KİMLER KATILIYOR?

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Milli Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin El Salama katılıyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü. (AA)Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü. (AA)

Zirvede terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'nin entegrasyonu masaya yatırılacak.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK TÜM FAALİYETLERİNE SON VERMELİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermesi gerektiğini vurgulayarak, PKK ve bağlantılı tüm yapıların silahlarını koşulsuz şekilde teslim etmesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 2), Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani (sol 2) ile bir araya geldi. (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 2), Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani (sol 2) ile bir araya geldi. (AA)

Güler, yaptığı açıklamada, "PKK ve iltisaklı tüm gruplar alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir" ifadelerini kullandı.

YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdiden bölücülük: Merkezi olmayan Suriye istiyoruz | İki farklı Türkiye açıklamasıYPG/SDG elebaşı Mazlum Abdiden bölücülük: Merkezi olmayan Suriye istiyoruz | İki farklı Türkiye açıklaması

