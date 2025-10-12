Ankara'da kritik Türkiye-Suriye zirvesi! 10 Mart mutabakatına uymayan SDG masada

Türkiye ile Suriye arasında güvenlik alanındaki iş birliği ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı toplantı Ankara'da başladı.
KİMLER KATILIYOR?
Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Milli Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin El Salama katılıyor.
Zirvede terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'nin entegrasyonu masaya yatırılacak.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK TÜM FAALİYETLERİNE SON VERMELİ
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermesi gerektiğini vurgulayarak, PKK ve bağlantılı tüm yapıların silahlarını koşulsuz şekilde teslim etmesi çağrısında bulundu.