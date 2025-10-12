PODCAST CANLI YAYIN

ABD Başkanı Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü: "Erdoğan muhteşemdi"

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de sağlanan kalıcı ateşkes sürecinde Türkiye’nin rolünü övdü. Trump, Başkan Erdoğan’ı “muhteşem” olarak nitelendirerek, “Türkler çok güçlü bir millet ve çok güçlü bir orduları var” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatının ardından düzenlenecek"Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi" ne katılmak üzere Mısır'a hareket etti. Trump, zirveye katılmak için resmî başkanlık uçağı "Air Force One" ile Washington'dan Kahire'ye doğru yola çıktı. Zirvede, kalıcı ateşkesin sürdürülmesi ve Gazze'nin yeniden inşasına yönelik adımların ele alınması bekleniyor.

ERDOĞAN MUHTEŞEMDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin bugün yapılacak Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a giderken, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes sürecine Türkiye, Katar, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere birçok Müslüman ülkenin önemli katkı sağladığını belirten Trump, "Türkiye, Gazze'de ateşkes sağlanması yönündeki çabalarda harika bir rol oynadı. Türkiye muhteşemdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhteşemdi. Erdoğan gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü kendisi çok saygı duyulan birisi." dedi.

Türkiye'nin bölgedeki etkinliğine dikkat çeken Trump, "Türkler çok güçlü bir millet ve Türkiye'nin çok, çok güçlü bir ordusu var." ifadelerini kullandı.

SAVAŞ BİTTİ

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin Gazze'de varılan ateşkesin kalıcılığına ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, "Savaş bitti, savaş bitti, anlıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Ateşkesin sürdürülmesi için birçok neden bulunduğunu vurgulayan Trump, "İnsanlar bıktı. Sadece yakın zamanda değil, yüzyıllardır insanlar bıktı. Bence herkes yerini biliyor. İsrail için, etrafındaki Müslüman ülkeler için, herkes için harika olacak. O şekilde kalacağını düşünüyorum." dedi.

