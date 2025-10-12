ABD Başkanı Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü: "Erdoğan muhteşemdi"

ABD Başkanı Donald Trump , Gazze'de varılan ateşkes mutabakatının ardından düzenlenecek"Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi" ne katılmak üzere Mısır 'a hareket etti. Trump, zirveye katılmak için resmî başkanlık uçağı "Air Force One" ile Washington'dan Kahire'ye doğru yola çıktı. Zirvede, kalıcı ateşkesin sürdürülmesi ve Gazze'nin yeniden inşasına yönelik adımların ele alınması bekleniyor.

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump (AA)

ERDOĞAN MUHTEŞEMDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin bugün yapılacak Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a giderken, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes sürecine Türkiye, Katar, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere birçok Müslüman ülkenin önemli katkı sağladığını belirten Trump, "Türkiye, Gazze'de ateşkes sağlanması yönündeki çabalarda harika bir rol oynadı. Türkiye muhteşemdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhteşemdi. Erdoğan gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü kendisi çok saygı duyulan birisi." dedi.

Türkiye'nin bölgedeki etkinliğine dikkat çeken Trump, "Türkler çok güçlü bir millet ve Türkiye'nin çok, çok güçlü bir ordusu var." ifadelerini kullandı.