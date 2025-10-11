PODCAST CANLI YAYIN

Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi düzenlenecek

Türkiye ile Suriye arasında güvenlik konularının ele alınacağı toplantı yarın Ankara’da yapılacak. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke heyetlerinin güvenlik alanındaki iş birliği ve bölgesel gelişmeleri değerlendireceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Suriye arasında güvenlik alanındaki iş birliği ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı bir toplantının yarın Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplantının 12 Ekim 2025 tarihinde düzenleneceği belirtilerek, "Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı, 12 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da düzenlenecektir. Toplantıya, Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ile Suriyeli muhatapları katılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK TÜM FAALİYETLERİNE SON VERMELİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermesi gerektiğini vurgulayarak, PKK ve bağlantılı tüm yapıların silahlarını koşulsuz şekilde teslim etmesi çağrısında bulundu.

Güler, yaptığı açıklamada, "PKK ve iltisaklı tüm gruplar alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir" ifadelerini kullandı.

