Rize'de STK'lar ile buluşma | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize'de Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma'da önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan Rize'de Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma'da önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları:

Bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum, siz değerli misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. Rabbim birliğimizi, muhabbetimizi, gönül birlikteliğimizi daim eylesin. Dün 38 projemizin toplu açılışını yaptık, ayrıca 2 projenin de temellerini attık. Toplam değeri yaklaşık 3 milyar 85 milyon lira olan tüm bu eserlerin Rize'ye, bölgeye ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Yüksek bir tempoda geçen Rize ziyaretimizin her dakikasını verimli bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bakanlıklarımızla, belediyemizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, iş insanlarımızla Rize'de eser ve hizmet sancağımızı gururla dalgalandırmanın çabası içindeyiz.

Açılışı attığımız ve projesini attığımız projeler bunun nişanesidir. Geçen ay yaşanan sel felaketinde mağdur olan kardeşlerime geçmiş olsun diyorum.

Türkiye Yüzyılı hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Her alanda yaptığımız atılımlarla büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz.

