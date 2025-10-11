PODCAST CANLI YAYIN

Avukat Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Şüphelilerin hücre evinden ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı!

Zincirlikuyu'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Öktem'e saldırı düzenleyen şüphelilerin hücre evinden çıktığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Avukat Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Şüphelilerin hücre evinden ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı!

Zincirlikuyu'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Öktem'e saldırı düzenleyen şüphelilerin hücre evinden çıktığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Serdar Öktem cinayeti şüphelileri hücre evinden böyle çıktı


SUİKASTA UĞRAMIŞTI

Zincirlikuyu'da 6 Ekim saat 16.15 sıralarında avukat Serdar Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyerek kaçan şüphelilerden S.Ö, E.P, M.K, C.Ü, S.A'nın kullandıkları araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde ormanda terk edilmiş şekilde bulundu. Şüphelilerin taksi ile kaçtığının belirlenmesi üzerine takibe alınan araç, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Odayeri mevkiinde durduruldu. Taksiden inerek ağaçların arasından kaçan şüpheliler yakalandı.



GÖZALTI SAYISI 13'E YÜKSELDİ

2'si 18 yaşından küçük 5 şüpheli ve onlara yardım ettiği belirlenen bir kişi İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin bölgede yaptıkları aramalarda ise 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanlar ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirenlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen, H.Ö, Y.K, M.B, D.Y, E.K, F.E ve S.A.S de gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

ŞÜPHELİLER KAMERADA

Öte yandan Avukat Serdar Öktem'e düzenlenecek saldırı öncesi şüphelilerin Esenyurt'taki hücre evinden çıktığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, 5 şüphelinin park halindeki beyaz bir otomobile bindiği görülüyor. Ardından da araçla sokaktan, cinayeti gerçekleştirecekleri diğer bir araca bilmek için ayrılıyorlar.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)


TAKVİM.COM.TR İFADELERİNE ULAŞMIŞTI

Öte yandan Takvim.com.tr Serdar Öktem'i katleden şüphelilerden Sidar Öz, Semih Aydın, Ejder Parlak'ın ifadelerine ulaştı. Zanlılar ifadelerinde Daltonlar Çetesi yöneticisi Alican Çakır'dan gelen talimatla saldırıyı gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Şüphelilerden Semih Aydın, telefon ile arandığını ifade ederek, "Bana, 'beni tanıyor musun? Ben Daltonların başı Alican Çakır' dedi. Senden bir şey isteyeceğim' dedi. İstemediğim halde, iki gün sonra kardeşimin okulunun fotoğrafını gönderdiler ve teklifini kabul ettim" dedi.

İfadelerin tamamı için görsele tıklayınız:

Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Tüm ifadelere Takvim.com.tr ulaştı! İntikam sözü dosyaya girdi: Daltonlar çetesinin kilit ismi talimatlar ondanSerdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Tüm ifadelere Takvim.com.tr ulaştı! İntikam sözü dosyaya girdi: Daltonlar çetesinin kilit ismi talimatlar ondan
Serdar Öktem suikastının perde arkası: Hedeflerine ulaşamadılar intikam için avukatı seçtiler!Serdar Öktem suikastının perde arkası: Hedeflerine ulaşamadılar intikam için avukatı seçtiler!
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? İşte kurulacak iki "güç" ve Türkiye'nin rolü
Başkan Erdoğan baba ocağında... Rize'de komşularıyla sohbet etti
Aynadaki Yabancı
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu "Don Vito" Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala yakalandı! Türkiye'ye getirildiler
Çocuk suçlarıyla ilgili yeni yasayı TAKVİM açıklıyor! Çeteler yandı | İşte yeni "Minguzzi" yasası
CHP Adanalıyı canından bezdirdi! Belediyenin toplayamadığı çöpler vatandaşı isyan ettirdi!
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze'ye dönüş başladı | Lübnan'a saldırı
Resmen başladı! İşletmelerde zorunlu olacak: Fiyat etiketi...
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi: Savcılıktan İçişleri Bakanlığına başvuru
6 İL SARI ALARM LİSTESİNDE: Meteoroloji peş peşe uyardı! Şemsiyeleri sıkı tutun
Cehennem Necati (Necati Arabacı) soruşturmasında yeni deliller ortaya çıktı: 3 eğlence mekanına çökmüş!
Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Tüm ifadelere Takvim.com.tr ulaştı! İntikam sözü dosyaya girdi: Daltonlar çetesinin kilit ismi talimatlar ondan
Lisede 2+2 modeli! Kaç yıl zorunlu olacak?
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu: Ezber bozan bir sezon geliyor!
Trump’tan Gazze zirvesi: Türkiye masada
Yerli doğalgazda yeni dönem: Türkiye ihracata geçmeye hazırlanıyor
Staj yapanlara erken emeklilik müjdesi! Annelere ve bazı mesleklere fırsat...
Trump’tan Çin’e sert misilleme: “Görüşmemiz için bir neden kalmadı”
Yurt genelinde konut seferberliği! Hem deprem bölgesi hem kentsel dönüşüm projeleri bir arada yürütülüyor
Bizim Aile’nin Ferdi’si Cengiz Nezir bakın şimdi ne halde! Meğer oyunculuğu bıraktıktan sonra...