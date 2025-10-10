PODCAST CANLI YAYIN

Yasak aşk yaşadığı adam karısına yakalanınca sopayla dövüldü

Yasemin H., evli sevgilisi ve arkadaşı tarafından ormana götürülerek darp edildi. Kadına ölüm tehditleri savuran adam, çektiği görüntüleri eşine atarak ilişkilerinin bittiğini kanıtlamaya çalıştı.

İstanbul'da yaşayan Yasemin H. (28), yasak aşk yaşadığı evli sevgilisi Nasrullah T. (39) ve arkadaşı tarafından ormana götürülerek saatlerce darp edildi. Kadının kabusu yaşadığı o anlar ise video kaydına alındı. Bununla da yetinmeyen ve sevgilisine ölüm tehditleri savuran adam, çektiği görüntüleri eşine atarak ilişkilerinin bittiğini kanıtlamaya çalıştı. Yasemin H., darp raporu alarak sevgilisi ve arkadaşı Murat A.'dan şikâyetçi oldu.

'KARDEŞİNİN BEBEĞİNİ ÖLDÜRÜRÜM'
Yasemin H. ifadesinde, "Nasrullah beni arabaya zorla bindirip ormanlık alana götürdü. Arkadaşıyla beraber yumrukla, sopayla vurdu. Telefonumdaki fotoğrafları aldı ve beni videoya çekti. 'Seni ormana gömerim. Kardeşinin bebeğini öldürürüm' sözleriyle tehdit etti" dedi. Öte yandan sevgilisiyle olan özel görüntülerinin şantaj malzemesi olarak kullandığını ve bunun karşılığında kendisinden para da talep edildiğini ileri sürdü. Polis, kadının telefonundan silindiği iddia edilen dosyaları teknik incelemeye aldı. Nasrullah T. ise hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Nasrullah T., tutuklanarak cezaevine gönderildi

