PODCAST CANLI YAYIN

SON DAKİKA! Bakan Yerlikaya açıkladı: Sürücü belgelerini yenilemek için 21 gün

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgeleriyle ilgili yeni bir uyarı daha yaptı. Bakan Yerlikaya, "Ekim ayı içinde sadece 43 bin 251 vatandaşımız eski tip sürücü belgesini yeniledi." dedi. Yerlikaya, son 21 gün kaldığını hatırlatarak sürenin uzatılmayacağını kaydetti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
SON DAKİKA! Bakan Yerlikaya açıkladı: Sürücü belgelerini yenilemek için 21 gün
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için son günün 31 Ekim olduğunu ve bu tarihten sonra yapılacak yenileme işlemlerinde indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanılamayacağını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamada, ekim ayında sadece 43 bin 251 vatandaşın eski tip sürücü belgesini yenilediğini belirterek halen 1 milyon 990 bin 221 vatandaşın eski tip sürücü belgesi kullandığını belirtti.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Değişim hızının çok düşük olduğuna işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli 'harç değerli kağıt' ve 'hizmet bedelinden' yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."




Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyada yaptığı paylaşım:

SON 21 GÜN❗️
SÜRE UZATILMAYACAK

Ekim ayı içinde sadece 43 bin 251 vatandaşımız eski tip sürücü belgesini yeniledi.

📍Halen 1 milyon 990 bin 221 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor.

Değişim hızı maalesef çok düşük.
31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz.

Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli "harç değerli kağıt" ve "hizmet bedelinden" YARARLANAMAYACAKTIR.

Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı. (takvim.com.tr)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı. (takvim.com.tr)

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! 10 yıldan daha eski poliçeler...Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! 10 yıldan daha eski poliçeler...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gazze'deki ateşkes sonrası Filistinliler kuzeydeki evlerine dönmeye başladı
Rize’ye doğanın kalbine açılan yol! Başkan Erdoğan Isırlık Yolu'nu hizmete açacak
Takas Bank
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze'ye dönüş başladı
CHP'li Mehmet Ali Orpak'tan skandal: İçki fotoğrafıyla "hayırlı cumalar" mesajı paylaştı
İşte Gazze'de ateşkesi sağlayan metin! Türkiye detayı: Görev gücü oluşturulacak
Borsa İstanbul
İsrail'in işgal tankları Gazze'den çekiliyor! İlk görüntüler geldi... Bundan sonra ne olacak, plan nasıl işleyecek?
SON DAKİKA! CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 21 kişi hakkında gözaltı kararı!
Son dakika! Serdar Öktem suikastının perde arkası: Hedeflerine ulaşamadılar intikam için avukatı seçtiler!
2025 Nobel Barış ödülü sahibi açıklandı! Nobel Barış ödülü kime verildi? Marina Corina Machado kimdir?
Son dakika! MSB'den Gazze açıklaması: "Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü göreve hazırdır"
Güllü'nün ölümünde dikkat çeken detay! Şüpheli ölümü aydınlatacak kritik rapor ortaya çıktı | Düştü mü itildi mi?
"Altın" soru: Kapalıçarşı’da manipülasyon mu var? Fiyatlar fırladı makas açıldı!
Türkiye "şah" dedi! Siyonistlerden Gazze'de ateşkes itirafı: Müslümanların lideri Erdoğan! Kazanan Türkiye
Dünya Gazze diplomasisini konuşuyor! Küresel vicdanın sesi "Umudun Anahtarı Erdoğan"
Emekliye 32 bin TL promosyon! Hangi banka ne kadar veriyor? Liste güncellendi
Bugün yağmur var mı? 10 Ekim il il hava durumu raporu: MGM’den 2 ile sarı kod uyarısı
CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi’nde para valizlerle taşındı: İmar rantı “gölge başkan” eliyle paylaştırıldı
Bizim Aile’nin Ferdi’si Cengiz Nezir bakın şimdi ne halde! Meğer oyunculuğu bıraktıktan sonra...