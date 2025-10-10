Ev hayali kabusa döndü

Antalya'da pide ustası Hüseyin Güneş (40), internetten gördüğü satılık ev ilanı üzerinden iletişime geçtiği kişiler tarafından 1 milyon 240 bin lira dolandırıldı. 4 katlı, 2 bloklu sitenin 4'üncü katındaki daireyi almak isteyen mağdur Hüseyin Güneş, "Birine 740 bin, diğerine 500 bin lira olmak üzere iki ayrı IBAN'a gönderdim. Sonradan siber suçlardan öğrendim ki param kriptoya aktarılmış. 6 yıldır gece gündüz çalışarak biriktirmiştim. Hiç param kalmadı. Bu parayı ya ev almak için ya da çocuğumu üniversiteye göndermek için saklıyordum. Şimdi evde huzurum bozuldu" diye konuştu.