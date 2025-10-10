PODCAST CANLI YAYIN

BUSKİ planlı su kesintisi 10 EKİM: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi kaç saat sürecek?

BUSKİ, 10-16 Ekim tarihleri arasında merkez ilçelerde dönüşümlü su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Planlı su kesintileri 12 saati geçmeyecek. Peki Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi kaç saat sürecek? İşte BUSKİ sorgulama ekranı...

BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle 10 Ekim-16 Ekim tarihleri arasındaki yapacağı su kesintilerini duyurdu.

BURSA'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacak. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedefleniyor.

Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecek.

BUSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
(https://www.buski.gov.tr/gunluk-su-kesintileri)

