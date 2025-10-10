İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için son günün 31 Ekim olduğunu ve bu tarihten sonra yapılacak yenileme işlemlerinde indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanılamayacağını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamada, ekim ayında sadece 43 bin 251 vatandaşın eski tip sürücü belgesini yenilediğini belirterek halen 1 milyon 990 bin 221 vatandaşın eski tip sürücü belgesi kullandığını paylaştı.

(AA) SÜRE UZATILMAYACAK Değişim hızının çok düşük olduğuna işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti: "31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli 'harç değerli kağıt' ve 'hizmet bedelinden' yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."