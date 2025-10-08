Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın vefat etti

Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın , 98 yaşında İstanbul'da vefat etti.

BAŞKAN ERDOĞAN EVİNDE ZİYARET ETMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı Üsküdar'daki evinde ziyaret etmişti. Başkan Erdoğan'a, oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etmişti.

NİYAZİ SAYIN KİMDİR?

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde 2014'te müzik alanında ödül alan Sayın, 12 Şubat 1927'de Üsküdar'da dünyaya geldi.

Müzisyen ve neyzen olarak Türk müziğine önemli katkılarda bulunan sanatçı, 1947 yılında tanıştığı Mustafa Düzgünman'ın evinde düzenlediği özel dini musiki meşkleriyle, musikiye adım attı. Düzgünman'dan ayrıca klasik sanatlardan ebru ve ciltçiliğin yanı sıra fotoğrafçılığı öğrendi.

Türk musikisi üzerine albüm çalışmalarına da imza atan Sayın, ömrünü musikiye adayarak çok sayıda öğrenci yetiştirdi.