Bakanlık tek tek ifşaladı! Gıda sahtecileri yoğurtta bitkisel yağ ve nişasta kullanmış | İşte yeni taklit ve tağşiş listesi....

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 07 Ekim 2025 tarihli taklit ve tağşiş ürünleri listeyi yayımlandı. Çeşitli firmalara ait ürünlerde önemli uygunsuzluklar tespit edildiği bildirilirken bu firmaların isimleri ve ürünleri tek tek duyuruldu. Yapılan incelemelerde bitkisel yağlar içeren yoğurt, yağlı yazılan peynirlerde az yağ kullanıldığı ortaya çıktı. İşte Bakanlığın yayınladığı taklit ve tağşiş listesi...

Tarım ve orman Bakanlığı tarafından insan sağlığını tehlikeye düşürecek veya hilekarlık yapılarak sahte ürün üretimlerine geçit verilmiyor. Son dönemlerde sıklaştırılan çalışmalar ile gıda sahtecileri bir kez daha tek tek ifşalandı, ifşalanmaya da devam ediyor.


Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Bakanlık hileli gıdalar listesini bugün yine güncelledi.


Bakanlık yayınladığı sağlığı tehlikeye düşüren ürünler listesine göre sağlık ürünleri satan firmaların ürünlerinde ilaç etken maddesi kullanıldığı tespit edildi.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

ENDAMOĞLU YOĞURTTA BİTKİSEL YAĞ VE NİŞASTA TESPİTİ

Endamınoğulları Süt Ürünleri Gıda inşaat Sanayi ve Tİcaret Limited Şirketi'nin Gaziantep Oğuzeli ilçesinde bulunan Endamoğlu yoğurtta "Bitkisel Yağ ve Nişasta Tespit" edildi.
Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

ANADOLU CİHANGİR PEYNİRİNDE YAĞ ORANI DÜŞÜK

Eray Süt Et Yem Nakliyecilik ve Kömür Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Anadolu Cihangir Yağlı Taze Beyaz Peynir'inde "% Yağ oranının düşük olması" tespit edildi.
Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

BEŞİKDÜZÜ TEREYAĞINDA YAĞ ORANI DÜŞÜK

Beşikdüzü Süt Mamulleri Sanayii İnşaat Nakliyat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi'nin Beşikdüzü Süt Mamüllerinde Tereyağı (%80 Süt yağlı, 1000 g) "% Yağ Oranının Düşük Olması" tespit edildi.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

ÇAY ÇİFTLİK TAZE TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİNDE HİLE

Çay Çiftlik Ürünleri Sanayi Ticaret Pazarlama Limited Şirketi'nin Çay Çiftlik Taze Tam Yağlı Kaşar Peyniri'nde "% Yağ Oranının Düşük Olması" tespit edildi.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)
YAĞLI PEYNİRDE YAĞ DÜŞÜK

Kocagöz İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin Kocagöz Yarım Yağlı Beyaz Peynir'inde "% Yağ Oranının Düşük Olması" olması gözler önüne serildi.

İşte Bakanlığın yayınladığı taklit ve tağşiş listesi....



Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)



Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)



Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

