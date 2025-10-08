Bakanlık tek tek ifşaladı! Gıda sahtecileri yoğurtta bitkisel yağ ve nişasta kullanmış | İşte yeni taklit ve tağşiş listesi....

Tarım ve orman Bakanlığı tarafından insan sağlığını tehlikeye düşürecek veya hilekarlık yapılarak sahte ürün üretimlerine geçit verilmiyor. Son dönemlerde sıklaştırılan çalışmalar ile gıda sahtecileri bir kez daha tek tek ifşalandı, ifşalanmaya da devam ediyor.





Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Bakanlık hileli gıdalar listesini bugün yine güncelledi.





Bakanlık yayınladığı sağlığı tehlikeye düşüren ürünler listesine göre sağlık ürünleri satan firmaların ürünlerinde ilaç etken maddesi kullanıldığı tespit edildi.



Fotoğraf



ENDAMOĞLU YOĞURTTA BİTKİSEL YAĞ VE NİŞASTA TESPİTİ Endamınoğulları Süt Ürünleri Gıda inşaat Sanayi ve Tİcaret Limited Şirketi'nin Gaziantep Oğuzeli ilçesinde bulunan Endamoğlu yoğurtta "Bitkisel Yağ ve Nişasta Tespit" edildi.

