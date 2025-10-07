Son dakika! İsrail alıkoyduğu Türk vatandaşları İstanbul'da!

İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı şekilde alıkoyduğu Türk vatandaşları Ürdün'de. Aktivistler, işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü geçişine getirildi.
15 TÜRK VATANDAŞINI TAŞIYAN THY UÇAĞI İSTANBUL'A ULAŞTI
Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'na 16.35'te hareket eden THY uçağı, saat 18.50'de havalimanına ulaştı. Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aileleri, bazı yetkililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.Son dakika! İsrail alıkoyduğu Türk vatandaşları Batı Şeria'daki sınır kapısına ulaştı
İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nde tutulan aktivistleri taşıyan cezaevi nakil araçları, sınır kapısından Ürdün'e geçti.
131 AKTİVİST ÜRDÜN'DE
Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı şekilde alıkonulan 131 aktivistin ülkeye geçtiğini duyurdu.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan dost ve kardeş ülkelerin vatandaşı 130 aktivist ile bir Ürdünlünün işgal altındaki Batı Şeria'dan Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü üzerine ülkeye ulaştığı belirtildi.
Açıklamada sözlerine yer verilen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali, ülkeye gelen aktivistlerin Türkiye, Bahreyn, Tunus, Cezayir, Umman, Kuveyt, Libya, Pakistan, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Japonya, Meksika, Yeni Zelanda, Sırbistan, Güney Afrika, İsviçre, Birleşik Krallık, ABD ve Uruguay vatandaşları olduğunu kaydetti.
Dışişleri Bakanlığının ilgili kurumlarla işbirliği içinde aktivistlerin ülkeye ulaşmalarında kolaylık sağladığını aktaran Mecali, Ürdün vatandaşı 2 aktivistin daha önce Türkiye üzerinden dönüş yaptığı bilgisini de paylaştı.
Mecali, Ürdün'e ulaşan aktivistlerin ülkelerine dönmeleri için Amman'daki büyükelçiliklerle koordinasyonun sürdüğünü ifade etti.