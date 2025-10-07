Son dakika! İsrail alıkoyduğu Türk vatandaşları İstanbul'da!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin açıklaması (Ekran görüntüsü)



BU SABAH KARAYOLUYLA ÜRDÜN'E GEÇTİLER Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşlarından 14'ünün bu sabah kara yoluyla Ürdün'e geçtiğini, buradan da hava yoluyla Türkiye'ye döneceklerini bildirdi. Keçeli, ABD merkezli X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda Keçeli, "İsrail tarafından el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 14'ü bu sabah kara yoluyla Ürdün'e geçtiler. Amman'dan hava yoluyla ülkemize gelecekler ve filo katılımcısı vatandaşlarımızın tamamı Türkiye'ye dönmüş olacak." ifadelerini kullandı.

Türk vatandaşları Batı Şeria sınırında (Ekran görüntüsü) İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki 480 aktivisti uluslararası sularda yasa dışı olarak alıkoymuştu.

Türk vatandaşları Batı Şeria sınırında (Ekran görüntüsü) Aktivistlerden 4 İtalyan parlamenter ilk gün serbest bırakılırken cumartesi 36'sı Türk, 137 aktivist Türkiye'nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla İsrail'den tahliye edilmişti. Pazar günü de 29 aktivist İspanya'ya, pazartesi ise 171 aktivist Yunanistan ve Slovakya'ya gönderilmişti.