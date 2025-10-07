Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 6 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın kilit ismi olan Serdar Öktem 34 MPG 499 plakalı otomobiliyle Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

Şişli'de otomobile uzun namlulu silahla saldırı: Avukat Serdar Öktem hayatını kaybetti. (DHA)

HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ağır yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan Öktem, hayatını kaybetti.

SALDIRIYA UĞRADIĞI ARAÇ 5 SAATLİK İNCELEMENİN ARDINDAN KALDIRILDI

Öktem'in saldırıya uğradığı yerde polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin araç içerisi ve çevresinde sürdürdüğü yaklaşık 5 saatlik çalışmanın sona ermesiyle kurşunların isabet ettiği otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Olay yerindeki incelemeler esnasında yalnızca bir şeritten trafiğe izin verilen yol, daha sonra ekipler tarafından kademeli olarak trafiğe açıldı.

Avukat Serdar Öktem'in suikasta uğradığı araç çekildi

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Serdar Öktem cinayetiyle ilgili açıklaması 6/10/2025 (bugün) tarihinde Serdar Öktem isimli şahsın İlimiz Şişli ilçesi Zincirlikuyu semti mevkiinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda vefat etmesi olayıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5(beş) şüpheli ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen bir şüpheli olmak üzere toplam 6(altı) şüpheli şahıs yakalanmıştır.

Şüphelilerden ikisi 18 yaşın altındadır. Olayı gerçekleştiren şahıslar olaydan sonra kaçtıları Arnavutköy ilçesi civarında yakalamışlardır. Yakalandıkları yerde emniyet güçlerince yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında olayda kullandıkları silahlar (iki Kalaşnikof iki de tabanca olmak üzere toplam dört adet silah) ve kar maskesi, eldiven gibi eşyalar ele geçirilmiştir. Gerek olay yerinde gerekse de silahların yakalandığı alanda ayrıntılı incelemeler devam etmektedir.

İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığını tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir. Kamuoyunu bilgisine duyurulur."