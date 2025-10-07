PODCAST CANLI YAYIN

CANLI YAYIN! Bakan Yerlikaya'dan yeni trafik kanununa ilişkin flaş açıklamalar

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni trafik kanununa ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni trafik kanununa ilişkin AA Editör Masası'nda açıklamalarda bulunuyor.


Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

32 milyon sürücümüz var, Cumhurbaşkanımızın döneminde çok fazla yol yapılıp fevkalade bir iş oldu.

2021 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın Aziz milletimize şöyle seslendi. Bizim trafik güvenliği ile ilgili hedefimiz şu 0 yaralanma 0 can kaybı 0 maddi hasar. Bunu başarmayla ilgili öyle gayret göstermeliyiz ki, her türlü siyasetin dışında olan bir hedeftir dedi.

10 yıllık bir hedef belirledi sayın Cumhurbaşkanımız, 2050'ye geldiğimiz de 0 can kaybı hedefimiz var. Bununla ilgili bir genelge yayınlandı. Bütün bakanlıklara talimat verildi.

2021 de belirlenen hedefler için 2030'a gittiğimiz süreçte bir sapma gördük, dolayısıyla tüm dünyadaki gibi denetim ve caydırıcı kurallar getirdik.

Ayrıntılar geliyor...

