Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti | 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! İstanbul Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne otomobiliyle giden avukat Serdar Öktem silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili olarak 4 şüpheli yakalandı. Öktem, Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada kilit isim olarak yargılanıyordu.

İstanbul Şişli'de aracıyla trafikte beklerken silahlı saldırıya uğrayan avukat Serdar Öktem hayatını kaybetti.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin olarak 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Aynı zamanda şüphelilerin yaşlarının 18-19 aralığında olduğu öğrenildi.

SİNAN ATEŞ DAVASININ KİLİT İSMİNE SİLAHLI SALDIRI

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın kilit ismi olan Serdar Öktem 34 MPG 499 plakalı otomobiliyle Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan Öktem, hayatını kaybetti.


UZUN NAMLULU SİLAHA AİT BOŞ KOVANLAR BULUNDU

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu.

SALDIRIDA KULLANILAN ARAÇ BULUNDU

Avukat Öktem'e silahlı saldırıda kullanılan araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu.

Ekipler, bölgede olay yeri inceleme çalışması başlattı.

EKİPLERİN İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.


SON PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI
Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem'in dün sabah saat 08.20'de WhatsApp uygulamasında yaptığı son paylaşımı da ortaya çıktı. Öktem'in son paylaşımı şu şekilde: "Vakti geldiğinde Rabbin sana gönlündekini verecek ve seni hoşnut kılacak"

SİNAN ATEŞ DAVASINDA SON DURUM

Öktem, Sinan Ateş davasında yargılanıyordu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin ana dosyadan ayrılan 2 sanığın yargılandığı dava ile 8 sanığın yargılandığı kişisel verilerin temini davasının birleştirilmesine ilişkin iki mahkeme arasındaki uyuşmazlığı çözdü. Daire, davaların birleştirilmesine ve yargılamanın Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülmesine kesin olarak karar verdi.

DAVA 5 EKİM'DE GÖRÜLDÜ

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de Ankara Çankaya'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin ana dava 5 Ekim 2025'te Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tetikçi Eray Özyağcı, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş ise 'Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 5 sanık, 2 yıl ile 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılırken, 10 sanık hakkında beraat kararı verildi, 2 sanığın dosyası ise ayrıldı.

8 SANIK HAKKINDA AYRI DAVA

Öte yandan, Sinan Ateş'e ilişkin bazı bilgileri öldürülmeden önce temin etmek, cinayetin ardından da olaya karışanların gizlenmesine yardımcı olmakla suçlanan dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Yardımcısı Suat Yılmazzobu, eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Gürsel Horat ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevden uzaklaştırılan komiser Talha Atalay'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, Burak Kılıç, Gürsel Horat, Suat Yılmazzobu'nun, 'Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan, komiser Talha Atalay'ın ise 'Kamu görevlisinin kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmesi veya yayması' suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklar Fatih Küçükerturan, Gökhan Türkmen, Recep Küçükerturan, Yunus Hasar'ın da 'Suçluyu kayırma' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

DAVA BİRLEŞTİRİLDİ

Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 Temmuz'da görülen davanın 2'nci duruşmasında mahkeme; davanın, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı ana davada dosyası ayrılan Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem'in yargılandığı dava ile birleştirilmesine karar verdi. Mahkeme, birleştirme kararının yerinde olup olmadığının değerlendirilmesi için dosyanın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi'ne gönderilmesine hükmetti.

DOSYALAR ARASINDA HUKUKİ VE FİİLİ BAĞLANTI BULUNDU

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi, dosyayı inceleyerek karara bağladı. Mahkeme kararında, sanıklar hakkındaki suçlamaların niteliği, iddianamelerde olayların anlatılış biçimi ve suç tarihlerine göre iki mahkeme dosyası arasında şahsi, hukuki ve fiili irtibat bulunduğunu belirtti. Daire, davaların birlikte yürütülmesinde zorunluluk olduğu kanaatine vararak, Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nin ilgili dosyası ile Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin ilgili dosyasının birleştirilmesine karar verdi. Ayrıca 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 26 Haziran 2025 tarihli duruşmada birleştirmeye muvafakat verilmemesine ilişkin ara kararını kaldırarak, sanıklar hakkındaki yargılamanın 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin ilgili dosyası üzerinden yürütülmesine hükmetti.

