Mossad davasında yeni gelişme! Casuslar Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip için tutuklama talebi

Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerden Serkan Çiçek'in Başakşehir'deki bir sitede keşif çalışması yaptığı, burada fotoğraf ve video çektiği ifade edildi.

Serkan Çiçek kameraya yakalandı. (AA)

CASUSTAN DOLANDIRICILIK İTİRAFI!

Yazıda söz konusu sitede daha çok yabancı uyruklu kişilerin kaldığı, daha önce birçok soruşturmada takibi yapılan sitelerden olduğu, şüpheli Çiçek'in çektiği fotoğraf ve videoları Mossad'a çalıştığı tespit edilen Faysal Rasheed kod adlı kişiyle WhatsApp isimli uygulama üzerinden iletişime geçerek paylaştığı ve fiziki takip, fotoğraf-video konularında pazarlık yaptığı, bunun karşılığında bu kişiden kripto para aldığı belirtildi.

Çiçek'in söz konusu site içinde kendisinden istenen kişiyi takip edebilmek amacıyla kiralık ev aradığı aktarılan yazıda yer alan şüphelinin ifadesine göre, söz konusu suçlamaları kabul etmediği, tamamen dolandırıcılık amacıyla işi kabul ettiği, anlaştığı 4 bin doları aldıktan sonra herhangi bir işlem yapmadığını beyan ettiği aktarıldı.