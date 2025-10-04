Son dakika! Sumud Filosu'nda yer alan kahramanlarımız ülkeye dönüyor! Saat netleşti: İstanbul'da olacaklar!

Gelen son dakika haberine göre; 36'sı Türk 137 aktivisti taşıyan uçak 15.40'ta İstanbul'da olacak.

Dışişleri Bakanlığı Kaynakları, "Vatandaşlarımızı ve üçüncü ülke uyrukluları taşıyan uçak İstanbul'a gelmek üzere havalanmıştır. Uçağın Türkiye saati ile 15.40 civarında iniş yapması beklenmektedir." bilgisini verdi.



İşgal ettiği Filistin topraklarında soykırım suçu işleyen İsrail Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı.

Aralarında 50'ye yakın Türk vatandaşlarının da bulunduğu yüzlerce aktivistin durumu merak edilirken Türkiye harekete geçti.

İşgalci İsrail askerleri Sumud Filosuna saldırarak aktivistleri alıkoydu (Fotoğraf: AA)

36 VATANDAŞIMIZ ÖZEL BİR UÇAK SEFERİYLE DÖNECEK

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada 36 vatandaşımızın bugün (4 Ekim) döneceğini açıkladı.

Keçeli, "İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir. Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye'ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir. Söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer alması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

KEÇELİ DETAYLARI AÇIKLAMIŞTI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli dün (3 Ekim) konuya ilişkin kapsamlı bir açıklama yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı açıkladı: İsrail'in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek?

Sumud Filosu'nun Gazze'de devam eden felakete dünya kamuoyunun dikkatini çekmek bakımından son derece önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Keçeli, "Biz gelişmeleri filoyla ilgili organizasyonun başladığı ilk günden beri yakından takip ettik. Filo'nun organizasyon komitesiyle ve katılımcılarla baştan beri temas halindeydik. Bakanlığımızın Durum İzleme Merkezi ve Kriz Masası 7 gün 24 saat esasında gelişmeleri hassasiyetle takip etti." ifadelerini kullandı.

Keçeli, filoda vatandaşları bulunan ülkelerle de yakın eş güdüm içerisinde olduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) ve Sayın Bakanımız (Hakan Fidan) yoğun bir telefon diplomasisi yürüttüler." dedi.