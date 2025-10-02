Son depremler: İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? Anlık İstanbul depremi şiddeti kaç?

İstanbul'da deprem mi oldu?
02 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.55'te Marmara Denizi açıklarında bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında gerçekleşen depremin büyüklüğü 5.0 Mw, derinliği ise 6.71 km olarak ölçüldü. Deprem, başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Bursa ve çevre illerde de hissedildi. Özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından hızlı bir açıklama yaptı:
"Tekirdağ, Marmaraereğlisi'nde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Yerlikaya'nın açıklamasının ardından AFAD, bölgeye sevk edilen ekiplerin taramalarını sürdürdüğünü bildirdi.
İstanbul Valisi: "Hasar bilgisi yok"
İstanbul Valisi Davut Gül de deprem sonrası sahadan gelen ilk bilgileri paylaştı. Vali Gül, şu ifadeleri kullandı:
"Marmara Denizi'nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul'da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."