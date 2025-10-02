Son depremler: İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? Anlık İstanbul depremi şiddeti kaç?

PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul bugün öğle saatlerinde sallandı. AFAD, depremin merkez üssünü Tekirdağ Marmaraereğlisi olarak açıklarken büyüklüğü 5.0 olarak duyurdu. Kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşların aklına “Daha büyük deprem olur mu?” sorusu geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve yetkililerden peş peşe açıklamalar geldi.

02 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.55'te Marmara Denizi açıklarında bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında gerçekleşen depremin büyüklüğü 5.0 Mw, derinliği ise 6.71 km olarak ölçüldü. Deprem, başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Bursa ve çevre illerde de hissedildi. Özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından hızlı bir açıklama yaptı:

"Tekirdağ, Marmaraereğlisi'nde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Yerlikaya'nın açıklamasının ardından AFAD, bölgeye sevk edilen ekiplerin taramalarını sürdürdüğünü bildirdi.

İstanbul Valisi: "Hasar bilgisi yok"

İstanbul Valisi Davut Gül de deprem sonrası sahadan gelen ilk bilgileri paylaştı. Vali Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Marmara Denizi'nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul'da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."

Deprem uzmanından kritik değerlendirme

Yaşanan depremin ardından vatandaşların en çok merak ettiği soru, "Bundan sonra daha büyük bir deprem olur mu?" oldu. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bu soruya temkinli bir yanıt verdi:

"Marmara Denizi'nin içerisinden Kuzey Anadolu Fayı geçiyor. Dolayısıyla zaman zaman buralarda depremler bekliyoruz, bu çok normal bir seyir. Şiddeti ve İstanbul'a yakın olması nedeniyle her yerde hissedilmesi normal. Bundan sonra büyük bir deprem olur demek son derece zor ve iddialı bir söz olur. Umarız diğerleri gibi normal rutin içerisinde devam eden bir deprem gibi olur ve kalır. Ancak izlememiz gerekiyor. Artçıları olacak mı olmayacak mı bakıyoruz. Artçıları olursa, bu bölgenin canlı olduğunu gösterir. Bizim beklediğimiz büyük depremi oluşturacak fayın aktif olduğunu göstermesi açısından da son derece önemli."

Ersoy ayrıca, bu tür orta büyüklükteki depremlerde genellikle 3 ila 4 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşanabileceğini vurguladı.

AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

Vakit kaybetmeden en güncel ve resmi verilere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz. Bu listeler her sarsıntıdan sonra saniyeler içinde otomatik olarak güncellenmektedir.

➡️ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (GÜNCEL)

➡️ KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ (GÜNCEL)

Deprem Verileri Nasıl Okunur? Bilmeniz Gereken Temel Terimler

Bu listelere baktığınızda karşınıza bazı teknik terimler çıkar. Bu verileri doğru anlamak, paniği önlemek ve durumu daha iyi analiz etmek için kritik öneme sahiptir:

Büyüklük (Mw / ML): Deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsüdür. Genellikle "şiddet" olarak bilinse de doğru teknik terim "büyüklük"tür. Richter ölçeği ile ifade edilir.

Derinlik (km): Depremin yer yüzeyinin ne kadar altında gerçekleştiğini belirtir. Unutmayın: Yüzeye yakın, yani sığ (0-30 km) depremler, aynı büyüklükteki derin depremlere göre çok daha şiddetli hissedilir.

Enlem / Boylam: Depremin merkez üssünün coğrafi koordinatlarıdır. Bu bilgi, harita üzerinde depremin tam olarak nerede olduğunu gösterir.

Son dakika: İstanbul'da şiddetli deprem! | Merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi | AFAD SON DEPREMLER
