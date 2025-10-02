Son depremler: İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? Anlık İstanbul depremi şiddeti kaç?

Deprem uzmanından kritik değerlendirme

Yaşanan depremin ardından vatandaşların en çok merak ettiği soru, "Bundan sonra daha büyük bir deprem olur mu?" oldu. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bu soruya temkinli bir yanıt verdi:

"Marmara Denizi'nin içerisinden Kuzey Anadolu Fayı geçiyor. Dolayısıyla zaman zaman buralarda depremler bekliyoruz, bu çok normal bir seyir. Şiddeti ve İstanbul'a yakın olması nedeniyle her yerde hissedilmesi normal. Bundan sonra büyük bir deprem olur demek son derece zor ve iddialı bir söz olur. Umarız diğerleri gibi normal rutin içerisinde devam eden bir deprem gibi olur ve kalır. Ancak izlememiz gerekiyor. Artçıları olacak mı olmayacak mı bakıyoruz. Artçıları olursa, bu bölgenin canlı olduğunu gösterir. Bizim beklediğimiz büyük depremi oluşturacak fayın aktif olduğunu göstermesi açısından da son derece önemli."

Ersoy ayrıca, bu tür orta büyüklükteki depremlerde genellikle 3 ila 4 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşanabileceğini vurguladı.