Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika: İlber Ortaylı sevenlerini korkuttu

Son dakika: 78 yaşındaki Tarihçi İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

Bir süredir tedavi gören ünlü tarihçi İlber Ortaylı, sağlık durumu nedeniyle iki hafta dinleneceğini açıklamıştı.

8 Eylül'de sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Ortaylı şunları söylemişti:

"Çok değerli okurlarım ve dinleyenlerim, yazın sonunda bir yorgunluk oluyor. Benim yorgunluğum bir parça da birikmiş kusurlarımın, tıbbi bakımdan ihmallerin sonucu. Bir müddettir tedavi görüyorum. O tedavinin bazı hallerde, aldığım immun ilaç dolayısıyla sert tepkileri oluyor. Olmayabilir ama oldu. Onun için bir iki haftalık dinlenme süreci içindeyim. Bu dinlenme tabii dağların tepesine çekilme şeklinde olmayacak. Hayatım biraz yavaşlayacak. Sadece mübrem yazılarımı ve bazı programları yapacağım. Okuma faslına dikkat edeceğim. Zannediyorum bir iki ay içinde tekrar canlanmış olacağım."

