İsrail saldırılarına rağmen karasularını geçti! Mikeno gemisinde Gazze ablukasını kıran Türk Huzeyfe Küçükaytekin

İsrail’in tüm saldırılarına rağmen Küresel Sumud Filosu’ndan bir tekne Gazze karasularına girmeyi başardı. Teknedeki Türk aktivist ise kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte ablukayı kıran Türk aktivist Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin…

İsrail Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyreden teknelerine gece boyunca saldırı düzenlerken tek bir tekne Gazze karasularına ulaşmayı başardı.

Mikeno, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüMikeno, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

GAZZE KARASULARINI AŞAN İLK TEKNE

Küresel Sumud Filosu'na (GSF) ait gemi takip verileri, Yunan bayraklı Mikeno gemisinin Filistin topraklarının kıyılarından sekiz deniz mili uzaklıkta olduğunu gösterdi. Gelen bilgilere göre Mikeno da İsrail saldırısına uğrasa da tekne yıllar sonra Gazze kara sularına girerek bir ilke imza attı.

Perşembe sabahı saat 07.00'de sinyalini kaybeden gemiye ne olduğu henüz bilinmiyor.

Küçükaytekin, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüKüçükaytekin, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ABLUKAYI KIRAN TÜRK AKTİVİST

Peki İsrail'in ablukasını kıran Türk aktivist kim?

Muhemmed Huzeyfe Küçükaytekin, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Özel Hukuk alanında öğretim görevlisi olarak görev yapıyor.

Filoya Bosna Hersek'ten katılan Küçükaytekin, Mikano gemisinin Gazze sularına ulaşmasının ardından sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

Aktivistler Aşdod Limanı'nda, AAAktivistler Aşdod Limanı'nda, AA

İLK SALDIRIYI ANLATMIŞTI

Küçükaytekin Küçükaytekin, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun 24 Eylül'ün ilk saatlerinde İHA'larla hedef alınmasına ilişkin AA'ya konuşmuştu.

Küçükaytekin, 23 Eylül akşamı erken saatlerde dronların filonun üzerinde uçmaya başladığını belirterek, son günlerde filonun üzerinde gözetleme dronlarının gezdiğini ancak bu sefer daha erken uçmaya başladıklarını dile getirerek şunları anlatmıştı:

Bu bahsettiğimiz dronlar üzerinde kırmızı ve yeşil ışık yanan yüksek menzilli olanlardı. (24 Eylül) Gece saat 01.30'a geldiğinde ilk saldırı haberini aldık. 2 gemimize değişik kimyasal tozlar bıraktılar. İlk saldırıdan sonra filo yeni bir taktik geliştirdi, ön taraftaki gemiler yavaşladı, arkadakiler hızlandı ve filoyu toparladık.
