İsrail saldırılarına rağmen karasularını geçti! Mikeno gemisinde Gazze ablukasını kıran Türk Huzeyfe Küçükaytekin

İsrail Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyreden teknelerine gece boyunca saldırı düzenlerken tek bir tekne Gazze karasularına ulaşmayı başardı.
GAZZE KARASULARINI AŞAN İLK TEKNE
Küresel Sumud Filosu'na (GSF) ait gemi takip verileri, Yunan bayraklı Mikeno gemisinin Filistin topraklarının kıyılarından sekiz deniz mili uzaklıkta olduğunu gösterdi. Gelen bilgilere göre Mikeno da İsrail saldırısına uğrasa da tekne yıllar sonra Gazze kara sularına girerek bir ilke imza attı.
Perşembe sabahı saat 07.00'de sinyalini kaybeden gemiye ne olduğu henüz bilinmiyor.
ABLUKAYI KIRAN TÜRK AKTİVİST
Peki İsrail'in ablukasını kıran Türk aktivist kim?
Muhemmed Huzeyfe Küçükaytekin, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Özel Hukuk alanında öğretim görevlisi olarak görev yapıyor.
Filoya Bosna Hersek'ten katılan Küçükaytekin, Mikano gemisinin Gazze sularına ulaşmasının ardından sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.