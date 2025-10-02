PODCAST CANLI YAYIN

CHP’li belediyeler çözüm üretmek yerine vatandaşa her gün yeni mazeret sıralıyor: Ankara-Edirne-İzmir-Bursa susuzluktan kuruyor!

İzmir’de Tahtalı Barajı kurudu, Bursa’da Çınarcık projesi iptal edildi, Ankara’da ise musluklar günlerdir akmıyor. CHP’li belediyeler bahane üretirken vatandaş bidonlarla çeşme başına koştu.

CHP’li belediyeler çözüm üretmek yerine vatandaşa her gün yeni mazeret sıralıyor: Ankara-Edirne-İzmir-Bursa susuzluktan kuruyor!

CHP'li Ankara, İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinde su krizi had safhaya ulaştı. Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan su kesintisi nedeniyle vatandaşlar çevrede bulunan çeşmelerden su temin ediyor. Çeşme önünde sıra bekleyen Sami Özer, "Şu an rezil durumdayız, çamaşırlarımız evde duruyor" dedi.

BULAŞIKLARI YIKAYAMIYORUZ


Yaşanan su borusu patlaması nedeniyle 5 gündür susuz kaldıklarını ifade eden Ümmihan Tüfekçi, "Yaşadığımız sorunu nasıl anlatayım yaşamayan bilmez pazar gününden beri sular yok, tuvaletler, banyolar, çamaşır, bulaşık. Yani anlatamam size rezilliğimizi. Allah hayvanı olana yardım etsin. Ne yapıyorlar ben bilmiyorum. Bulaşıklar evde dağ gibi birikti. Sular akmıyor. Yurtbeyi içme suyu deposundan su taşıyoruz. Bulaşıklar bir yandan Çamaşır bir yandan tuvaletler, banyolar, hepsi yığıldı kaldı. Ne yapacağız bilmiyoruz. Taşıma suyla değirmen dönmüyor" ifadelerini kullandı.

SU ŞEHRİ BURSA SUSUZ KALDI

Dört bir yanı su kaynaklarıyla dolu tarım ve sanayi kenti Bursa, tarihinde ilk kez susuz kaldı. Barajlardaki su seviyesi yüzde 3'e düşünce, ilk kez kentin tamamında uzun süreli su kesintileri başladı. CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, her gün kentin farklı bir bölgesinde akşam 17.00'den sabah 05.00'e kadar planlı su kesintilerinin yapılacağını ve vatandaşların önlem anlaması gerektiğini duyurdu. AK Parti döneminde projesi tamamlanmış ve finans kaynağı hazırlanmış olan Çınarcık içme suyu projesinin CHP'nin yönetime gelmesiyle birlikte iptal edilmesi de soruna çözümü önledi.

İZMİR'DE BARAJLAR KURUDU

Yazı, su kesintileriyle geçiren İzmir'de de kriz büyüyor. İZSU'nun son verilerine göre, geçen yıl bu dönemde doluluk oranı yüzde 17.2 olan şehrin ana su kaynağı Tahtalı Barajı'nın su seviyesi yüzde 3,4'e düştü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU, yaşanan kuraklık tehlikesi ve su kaynaklarında gözlenen kritik azalma nedeniyle uygulamaya konulan planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin süresini 15 Ekim'e kadar uzattı.

EDİRNELİLER TEPKİLİ

Edirne'de bazı mahallelerde zaman zaman su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da günlerdir su akmamasına rağmen suyu siyaset konusu yapmayıp uzun süre sabırla beklediklerini kaydetti.

DSİ tarafından barajdan gelen hattın belediyeye devrinin geçmiş yıllarda gerçekleştiğini hatırlatan İba, hattın bakım ve yenileme işlerinin belediye tarafından yerine getirilmediğini söyledi.

