CANLI | Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. İsrail'in Sumud Filosu'na yaptığı yasadışı terör baskınına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Yapılan haydutluğu kınıyorum, baskını lanetliyorum." dedi. İsrail suçlarını gizlemek için baskını yaptığı belirten Erdoğan, Türk aktivistlerin kılına zarar gelmesine izin vermeyeceklerini bildirdi.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

BASKINI LANETLİYORUM

Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek için yola çıkan Sumud Filosu'na yapılan haydutluğu kınıyorum, baskını lanetliyorum.

İsrail yönetiminin uluslararası sularda sivillere yönelik düzenlediği bu saldırısı soykırım kadrosunun Gazze'deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnetlik halinde olduğunu bir kez daha ispat etmiştir.

Soykırımcı Netanyahu hükümetinin, bırakın barışın tesis edilmesini, böyle bir ihtimalin yeşermesine dahi tahammülünün olmadığı görülmüştür. Sumud Filosı, Gazze'deki vahşetin ve İsrail'in katliamcı yüzünün bir kez daha tüm dünyada görülmesini sağlamıştır. Türkiye, insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Sumud Filosundaki tüm umut yolcularının yanındadır.

VATANDAŞLARIMIZIN KILINA ZARAR GELMEMESİ İÇİN TEDBİRLER ALINDI

İlgili birimlerimiz, gelişmeleri sahada anbean takip etmekte ve aktivistlerin ile vatandaşlarımızın kılına zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri almaktadır.

Çok zor şartlarda hayat ve haysiyet mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimizin ateşkesin hakim olması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

BİZİ BİR ARAYA GETİREN ÇIKARLAR DEĞİL

Milletimiz nereye işaret ettiyse yönümüzü oraya döndük. Milletimizle bağımızı daima sağlam tutmaya çalıştık. Hepimiz bu aziz milletin hizmetkarıyız. Bizi bir araya gelen çıkarlarımız değil değerlerimizdir. Makamlar, mevkiler, koltuklar hepsi gelip geçicidir baki kalan bıraktığımız hoş bir sadadır.

HİZMETİ ADRESİ AK PARTİ

Türkiye'de hizmetin adresi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. AK Partili belediye rantçı değil halkçı belediye demektir.

CHP'de yaşanan hakaretlerin hiçbiri bizde yaşanmadı. Özünü, esasını, ruhunu ve kurucu değerlerini koruyarak kendini güncellemek her dem yeniden doğmak ve tazelenmek, biz hep bunu yaptık.

Haramilerin baskılarına teslim olmak istemeyenlere bizim kapılarımızı ardına kadar açıktır. Saflarımızı genişletmeye devam edeceğiz.

CHP MECLİS AÇIŞINDAN FİRAR ETTİ

CHP en büyük saygısızlığı bize değil bizden daha ziyade milli iradeye ve Gazi Meclis'e karşı sergilemiştir. Belediyeyi soyup soğana çeviren suç örgütünün vesayetinden hala çıkamadı.

SON DAKİKA |7 belediye başkanı bugün AK Parti’ye katılacakSON DAKİKA |7 belediye başkanı bugün AK Parti’ye katılacak

