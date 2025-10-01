Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı açılışında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'ye teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Geride bıraktığımız 1 yıl içinde, Terörsüz Türkiye hedefimize yönelik tarihi nitelikte adımlar atıldı, önemli mesafeler alındı." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, sayın başkan, değerli vekiller, TBMM yasama yılı açılışında sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Her Meclis açılışında ilk günde, bundan 105 yıl önceki heyecanı hepimiz yaşıyoruz. Halkın oyları ile seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olarak sizinle aynı heyecanı yaşıyorum. 28. dönem 3. yasama yılı ülkemizde ve bölgemizde yoğun bir çalışma takvimine sahne oldu. Meclis'imiz faaliyetleri ile milletimizin iradesini en güzel şekilde temsil etti. Meclis'imizin tüm mensuplarına şahsım, ülkem, milletim adına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 10 ay boyunca teklifleri ile önergeleri ile, ufuk açıcı değerlendirmeleri ile her bir vekile şimdiden minnettarlığımızı iletiyorum.

Her zaman söylediğimizi gibi asıl olan milletin ve memleketin esenliğidir. Millete ve memlekete hizmet yolunda hepimiz biriz, beraberiz. Büyük ve güçlü Türkiye ülküsüne giden yolda hepimiz biriz, beraberiz. Memleketin hak hukukunu savunmada biriz, beraberiz. Vatanımız, bayrağımız ve mukaddes değerlerimiz için aynı şekilde biriz beraberiz.

Siyasette faklı kulvarlarda rekabet halinde olsak da söz konusu memleket olunca ortak paydada buluşmamız milli meseledir. Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır. Bu anlayış ile hareket eden herkesin başımızın üzerinde yeri vardır. Milleti temsil gibi ulvi görevi icra eden vekillerimize çalışmalarında Rabbimden başarılar niyaz ediyorum.



Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır. Bu anlayışla harekete eden herkesin başımızın üzerinde yeri olduğunu hatırlatıyorum.

TBMM, Gazi bir Meclis'tir. Burası, "Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir" düsturu ile milli iradenin tecelligahı olmuştur.



Gazze'deki toplu kıyıma karşı sergilediği tavizsiz tavırla İsrail'in Filistin halkına yaptığı soykırıma karşı kabul edilen tezkere ile Meclisimiz Gazze sınavını tam eksiksiz biçimde vermiştir.



FİLİSTİN İFTİRALARINA SERT TEPKİ



Biz Filistin davası ile 2 yıl önce karşılaşmadık biz bu davaya ömrümüzü adadık. Allah izin verirse son nefesimize kadar Filistin ve Kudüs'ün hakkını korkusuzca savunmaya devam edeceğiz.

Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz, Filistinli kardeşlerimiz onurlu mücadeleleriyle barışı ve huzuru dünyada en fazla hak eden millettir. Gazze kana, gözyaşına ve yıkıma artık doymuştur.



Filistin kurulana kadar savaşacağız.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hiçbir dünyevi güç karşısında diz çökmez, boyun eğmez, taviz vermez ve egemenliğini asla pazarlık konusu yapmaz.



Hedefimiz, terörün bitmesi, kardeşliğin kuvvetlendirilmesidir. Adımlarımızı sadece bu hedefe yönelik atıyoruz. Terörsüz Türkiye idealimizin en önemli merkezi TBMM'dir.



SURİYE'DE SDG'YE OPERASYON SİNYALİ



Türkiye'nin güvenliği ile yakında alakalı meselelerde atacağımız adımlar, oluşan huzur ve kardeşlik ikliminde tamamen ayrı tutulmalıdır.



Diplomatik girişimler cevapsız kalırsa, Türkiye'nin pozisyonu da politikası da bellidir. Türkiye, Suriye'de bir dejavu yaşanmasına izin vermeyecektir. Her sorunu çözer her oyunu bozarız.

ENFLASYON HEDEFİNİ AÇIKLADI



Önceliğimiz, halkımızın hayat pahalılığı sorununu kalıcı olarak çözmektir. Enflasyonu, bu yılın sonunda yüzde 30'un altında, 2026 yılında ise yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz.

Merkez Bankamızın brüt rezervleri 179 milyar dolara ulaştı, giderek yükseliyor.

MEŞRUİYETİN KAYNAĞI MİLLETTİR



Türkiye'de tek bir meşruiyet kaynağı vardır, o da aziz milletimizin tertemiz iradesidir. Vesayetin kılıcı, yıllarca milli iradenin tepesinde sallanmaya devam etti. Hakimiyeti, imtiyazlıların elinden aldık, asıl sahibi olan millete teslim ettik. Türkiye'de siyasette, hukukta, ekonomide, kamuda, sosyal ve gündelik hayatta, milletin iradesine dayanmayan imtiyazlara yer yoktur.