Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan A Haber'de önemli açıklamalar

TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber'e konuk olarak Meclis'in açılışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin açılışa katılmamasını eleştiren Bakan Tunç, "CHP'nin yaptığı milli iradeye saygısızlıktır." dedi.

Meclis'te devam eden komisyon çalışmalaına değinen Bakan Tunç, "Terörsüz Türkiye ülkemiz için hayati bir konu. Terörsüz Türkiye sürecine kolay gelinmedi. Terörsüz Türkiye süreci kazası ilerliyor." dedi.

Tunç'un açıklamaları şu şekilde:

