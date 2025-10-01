PODCAST CANLI YAYIN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan A Haber'de önemli açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan A Haber'de önemli açıklamalar

TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber'e konuk olarak Meclis'in açılışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin açılışa katılmamasını eleştiren Bakan Tunç, "CHP'nin yaptığı milli iradeye saygısızlıktır." dedi.

AHaber CANLI YAYIN

Meclis'te devam eden komisyon çalışmalaına değinen Bakan Tunç, "Terörsüz Türkiye ülkemiz için hayati bir konu. Terörsüz Türkiye sürecine kolay gelinmedi. Terörsüz Türkiye süreci kazası ilerliyor." dedi.

Tunç'un açıklamaları şu şekilde:

Detaylar gelecek...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Devlet Bahçeli'den TBMM açılışına katılmayan CHP'ye sert tepki: "Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır"
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Yüksek riskli bölgeye girildi: İsrail'den tehdit üzerine tehdit
Başkan Erdoğan hitap edecek! TBMM'de yeni yasama yılı bugün başlıyor: Hangi konular ele alınacak?
Özgür Özel’den adaylık hamlesi: CHP'deki savaş anketlere girdi!
Can Holding soruşturmasında flaş! Kenan Tekdağ'ın ifadesi ortaya çıktı! İşte 350 milyon dolar yanıtı! | Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan yok
Yunan bile gördü ama muhalefet hala 3 maymunu oynuyor! Kathimerini'den Başkan Erdoğan için "Büyük Türk" manşeti!
ABD iç savaşa mı hazırlanıyor? Trump ve Hegseth’in yüzlerce askerle yaptığı olağanüstü toplantının arka planı
Can Holding operasyonundan bir gün önce Ciner'in borsa hisselerinde hareketlilik! Operasyon sızdırıldı mı?
ABD’de bütçe krizi: 2019’dan bu yana bir ilk! Hükümet kepenk kapattı
Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti
Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan Eren genç yaşında mobbing kurbanı oldu!
Ekim yağmurları kapıyı çaldı! Meteoroloji'den İstanbul için hafta sonu alarmı: Sağanak ve fırtına daha kuvvetli geliyor
20 yıl vade yüzde 10 peşinat! Başvurular e-Devlet'ten! Yüzyılın konut projesi TOKİ ile başlıyor
Spor yazarları Galatasaray'ın Liverpool zaferini değerlendirdi! "Enerji patlaması"
Doğum izni çalışmasında sona gelindi! Anneye 24 hafta babaya 15 gün koruyucu aileye 15 gün izin gündemde...
Katar'dan Gazze açıklaması: Türkiye arabuluculuk toplantısına katıldı | MİT Başkanı Kalın Katar'da
Bakan Bayraktar Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı! Kaya gazında tarihi proje: Türkiye için oyun değiştirici olacak!
Cimbom dünya devini devirdi! Galatasaray - Liverpool: 1-0 | MAÇ SONUCU
Turgay Ciner'in sahibi olduğu Kasımpaşa'ya kayyum atandı! Savcılık açıkladı: Can Holding ve Ciner Grubu'na ait 18 şirketi TMSF yönetecek
Türk kahvesinin tadı dünyanın damağında