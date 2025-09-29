Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyum atandı | 12 yönetici gözaltında

PODCAST CANLI YAYIN

Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding soruşturması sürecinde Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'ın tutuklanmasının ardından yurtdışında bulunan Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkardı. Ciner’in sahip olduğu Park Holding’e bağlı şirketler TMSF’ye devredildi. 12 şüpheli hakkında eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemi tatbik edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyum atandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, "Can Holding" yetkilileriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçları yönünden inceleme başlattı.

Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı!

Soruşturma kapsamında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklanırken, Habertürk ve Show TV'nin eski sahibi Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandıCan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı

Turgay Ciner. (Takvim.com.tr arşiv)Turgay Ciner. (Takvim.com.tr arşiv)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Turgay Ciner'e yönelik başlatılan soruşturmanın detaylarını paylaştı.

Başsavcılığın açıklamasında, Turgay Ciner'in sahibi olduğu ve CİNER Grubu çatısı altında faaliyet gösteren CİNER Medya TV Hizmetleri A.Ş, Show Televizyon Yayıncılık A.Ş, Habertürk Gazetecilik A.Ş, HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş, C Görsel Yayınları A.Ş, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon A.Ş, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon A.Ş isimli medya kuruluşlarını satın aldığını beyan ettiği kaydedildi.

Turgay Ciner. (Takvim.com.tr arşiv)Turgay Ciner. (Takvim.com.tr arşiv)

'KARA PARA' AKLANDI
Başsavcılık, "Söz konusu satın alma ve devir işlemlerinde örgüt faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğu anlaşılmıştır" diyerek, yurtdışında bulunan Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi

BİRÇOK ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Turgay Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu CİNER Grup'a ait Park Holding A.Ş. ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş, Zeyfa İthalat İhracat A.Ş ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş isimli şirketlere de İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından TMSF yönetim kayyumu olarak atandı.

Açıklamada "Mevcut soruşturmada şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek soruşturmaya konu suçları işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu, ayrıca suça konu eylemlerin şüpheli Turgay Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu şirket tüzel kişiliklerinde de benzer şekilde gerçekleştirildiğinin tespit edildiği" yer aldı.

12 ŞİRKET YÖNETİCİSİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Başsavcılık, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla CİNER Grup'a ait Park Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerde 28 Eylül 2025 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte operasyonel çalışma yapıldığını, bu çalışma kapsamında Park Holding A.Ş, Silopi Elektrik üretim A.Ş ve AFC İthalat A.Ş şirketlerinin yöneticileri olan 12 şüpheli hakkında eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işleminin tatbik edildiğini belirtti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! ABD ziyareti, Terörsüz Türkiye ve Gazze masada
Son dakika! İstanbul'da yağmur sonrası trafik kilit! Yola çıkacaklar dikkat: TEM'de zincirleme kaza
Türk Telekom
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyum atandı | 12 yönetici gözaltında
SON DAKİKA: Şiddetli yağmur fırtınası geliyor! Meteoroloji 17 ile sarı kod verdi, İstanbul’da şakır şakır yağmur o saatlerde zirve yapacak
Başörtüsüne hayır sapkınlığa evet! KKTC'de yeni skandal! AB'nin fonladığı dernek öğrencileri eşcinsel yapmak için çalışıyor
Suç örgütü lideri Barış Boyun'un ölüm talimatları ses kayıtlarına takıldı! İtalya-Türkiye iş birliği ile saldırılar önlendi
Enerjide köklü değişiklik! İki haftada 12 anlaşma! Türkiye'den küresel LNG hamlesi
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 18 bin yeni sağlık personeli alınacak
Asrın felaketinde yaralar sarılıyor... Tarihin en büyük inşa seferbeliğinde son aşamaya gelindi... 3 ay içinde 150 bin konut!
CHP'li Muhittin Böcek'in rüşvet çarkı deşifre! Kendi tehdit etti oğlu siyah poşetlerle milyonlar kaldırdı | Bomba "Muharrem İnce" itirafı
"Kata o alçağı sokmadık" sözleri sonrası Gürsel Tekin Ali Mahir Başarır'ı yaylım ateşine tuttu! "Ağzınızdan dökülenler lağım olmuş!" | CHP'de kriz derinleşiyor...
SGK’nın rapor faturası: 8 ayda 30 milyar TL
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı, saldırgan etkisiz hale getirildi | ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama
Kanarya geri döndü! Fenerbahçe - Antalyaspor: 2-0 | MAÇ SONUCU
Servis şoförü Binali Aslan'ın katilleri öldürüldü! İçişleri Bakanlığı duyurdu: MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
Trabzonspor'un yeni yıldızı performansıyla taraftarı büyüledi! Oulai şov yaptı
ABD'nin "Gazze ateşkes planı"nın detayları ortaya çıktı! Soykırımcı Netanyahu'nun önündeki iki seçenek
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı iki şık arasında kaldı! O soruda risk aldı mı?
YPG hem mutabakata uymuyor hem sabır taşını zorluyor! Elebaşı İlham Ahmed'in ağzındaki bakla... "Abdi Savunma Bakanı olsun"