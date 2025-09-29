PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Netanyahu'nun bölgeyi ve dünyayı ateşe sürüklediğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Bir avuç ülke dışında hemen hiç kimse İsrail'le ve Netanyahu hükümetiyle yan yana gelmek, fotoğraf vermek istemiyor." dedi. Konşmasında muhalefete peş peşe ayar veren Başkan Erdoğan, "Biz muhalefetin ne dediğine baksaydık Türkiye sahip olduğu projelerin hiçbirine sahip olmazdı." ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan 81 ilde 500 bin sosyal konut projesinin müjdesini verdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar!

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Başkan Erdoğan, önemli konuların masaya yatırıldığı kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle selamlıyorum. 81 vilayetimizin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde bizleri takip eden tüm vatandaşlarımı buradan saygıyla selamlıyorum.

Dün ebediyete irtihal eden, şair yazar Yavuz Bülent Bakiler beyi bri kez daha rahmetle yad ediyor, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Cenab-ı Allah cennetiyle inşallah müşerref eylesin diyorum.

Sizlere son 3 haftada gerçekleştirdiğimiz önemli programların özetini yapmak istiyorum.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (AA)

BM'YE FİLİSTİN DAMGASI

İsrail'in engelleme çabalarına rağmen 80. Genel Kurul'a Filistin davası damgasını vurmuştur. Bir avuç ülke dışında hemen hiç kimse İsrail'le ve Netanyahu hükümetiyle yan yana gelmek, fotoğraf vermek istemiyor. Filistin'i tanıyan ülke sayısının 158'e ulaşmasından, bu mücadelenin adeta öncülüğünü üstlenen bir ülke olarak, büyük memnuniyet duyuyoruz

Yolsuzluk soruşturmalarından iyice köşeye sıkışan Netanyahu'nun koltuğunu korumak uğruna bölgeyi, dünyayı ateşe sürüklediğini hemen herkes kabul ediyor.

"MUHALEFET DÜNYADA NE OLDUĞUNDAN HABERSİZ"

"Bize ne Gazze'den" diyen vicdansızların bugün çıkıp bizi eleştirmesinin zerre kadar kıymeti yoktur. Topraklarını ve onurlarını savunan Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz. Bunu bilmeyen bilse bile kabullenemeyen sadece ana muhalefettir.

DONALD TRUMP İLE GÖRÜŞME

Sayın Trump ile kapsamlı, verimli bir görüşmemiz oldu. Birçok hususu dostane bir ortamda ele aldık. Muhalefetin, ABD ziyaretimizi karalamaya çalışmasının tek nedeni ziyaretimizin fevkaladenin fevkinde geçmesidir. Biz muhalefetin ne dediğine baksaydık Türkiye sahip olduğu projelerin hiçbirine sahip olmazdı.

Uçak almak muhalefetin sandığı gibi bakkaldan süt almaya benzemez.

500 bin sosyal konut için düğmeye basıyoruz.

Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla 20 bin personel alım sürecini başlatmıştık. Şimdi de 1000 hakim-savcı yardımcısı alım sürecini başlatıyoruz.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar!
Trump - Netanyahu görüşmesi başladı! 21 maddelik Gazze planı masada
Türk Telekom
Beşiktaş - Kocaelispor | CANLI
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı! 1 kişinin daha ifadesi alındı
Savunma sanayinde yerli motor devri! Karada, havada, denizde tam bağımsızlık
İslam Memiş'ten yeni uyarı: Altın fiyatı bu rakama yükselecek! Yatırımcıyı bekleyen 2 senaryo
Son dakika! Türkiye'den Sumud Filosu'na yardım: Su almaya başlayan bir teknedeki yolcular tahliye edildi
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyum atandı | 12 yönetici gözaltında
Emekliye ocakta yüzde 13.08 enflasyon zammı: SSK, BAĞ-KUR'lu için yeni ipucu geldi! Taban maaş 19 bin TL'yi aşacak
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den KAAN açıklaması: "Teslim tarihinde herhangi bir gecikme yok"
CHP'li Tekin'den Ali Mahir Başarır'a sert tepki: "Çok zıpladın haddini aştın"
ABD'nin 21 maddelik Gazze'de ateşkes planının detayları ortaya çıktı!
SON DAKİKA: Şiddetli yağmur fırtınası geliyor! Meteoroloji 17 ile sarı kod verdi, İstanbul’da şakır şakır yağmur o saatlerde zirve yapacak
Spor yazarları Fenerbahçe - Antalyaspor maçını değerlendirdi!
Başörtüsüne hayır sapkınlığa evet! KKTC'de yeni skandal! AB'nin fonladığı dernek öğrencileri eşcinsel yapmak için çalışıyor
Suç örgütü lideri Barış Boyun'un ölüm talimatları ses kayıtlarına takıldı! İtalya-Türkiye iş birliği ile saldırılar önlendi
Enerjide köklü değişiklik! İki haftada 12 anlaşma! Türkiye'den küresel LNG hamlesi
CHP'li Muhittin Böcek'in rüşvet çarkı deşifre! Kendi tehdit etti oğlu siyah poşetlerle milyonlar kaldırdı | Bomba "Muharrem İnce" itirafı
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı, saldırgan etkisiz hale getirildi | ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama