Dün ebediyete irtihal eden, şair yazar Yavuz Bülent Bakiler beyi bri kez daha rahmetle yad ediyor, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Cenab-ı Allah cennetiyle inşallah müşerref eylesin diyorum.

Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle selamlıyorum. 81 vilayetimizin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde bizleri takip eden tüm vatandaşlarımı buradan saygıyla selamlıyorum.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (AA)

BM'YE FİLİSTİN DAMGASI

İsrail'in engelleme çabalarına rağmen 80. Genel Kurul'a Filistin davası damgasını vurmuştur. Bir avuç ülke dışında hemen hiç kimse İsrail'le ve Netanyahu hükümetiyle yan yana gelmek, fotoğraf vermek istemiyor. Filistin'i tanıyan ülke sayısının 158'e ulaşmasından, bu mücadelenin adeta öncülüğünü üstlenen bir ülke olarak, büyük memnuniyet duyuyoruz

Yolsuzluk soruşturmalarından iyice köşeye sıkışan Netanyahu'nun koltuğunu korumak uğruna bölgeyi, dünyayı ateşe sürüklediğini hemen herkes kabul ediyor.

"MUHALEFET DÜNYADA NE OLDUĞUNDAN HABERSİZ"

"Bize ne Gazze'den" diyen vicdansızların bugün çıkıp bizi eleştirmesinin zerre kadar kıymeti yoktur. Topraklarını ve onurlarını savunan Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz. Bunu bilmeyen bilse bile kabullenemeyen sadece ana muhalefettir.

DONALD TRUMP İLE GÖRÜŞME

Sayın Trump ile kapsamlı, verimli bir görüşmemiz oldu. Birçok hususu dostane bir ortamda ele aldık. Muhalefetin, ABD ziyaretimizi karalamaya çalışmasının tek nedeni ziyaretimizin fevkaladenin fevkinde geçmesidir. Biz muhalefetin ne dediğine baksaydık Türkiye sahip olduğu projelerin hiçbirine sahip olmazdı.

Uçak almak muhalefetin sandığı gibi bakkaldan süt almaya benzemez.

500 bin sosyal konut için düğmeye basıyoruz.

Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla 20 bin personel alım sürecini başlatmıştık. Şimdi de 1000 hakim-savcı yardımcısı alım sürecini başlatıyoruz.