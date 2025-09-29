Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası müjdeyi verdi: 81 ilde 500 bin sosyal konut için düğmeye basıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.37'de başladı.Kabine Toplantısı başladı
En son 8 Eylül'de toplanan kabinenin gündemi oldukça yoğun.
GÜNDEM BAŞLIKLARI
Başkan Erdoğan, 6 yıl sonra Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump tarafından ağırlanmış ve ikili F-16 ve F-35 alımı, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması, Halkbank Davası, ABD'nin Türkiye'ye ticari yaptırımları ile Türkiye'nin Rusya'dan petrol ürünleri alımı gibi konuları ele almıştı.
Kabine toplantısında ilk gündem Erdoğan-Trump görüşmesi olacak. F-35 ve F-16 tedariğine dair gelişmeler toplantıda ele alınacak.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının da kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.