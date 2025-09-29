Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası müjdeyi verdi: 81 ilde 500 bin sosyal konut için düğmeye basıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. (AA)



GÜNDEM BAŞLIKLARI



Başkan Erdoğan, 6 yıl sonra Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump tarafından ağırlanmış ve ikili F-16 ve F-35 alımı, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması, Halkbank Davası, ABD'nin Türkiye'ye ticari yaptırımları ile Türkiye'nin Rusya'dan petrol ürünleri alımı gibi konuları ele almıştı.