Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası müjdeyi verdi: 81 ilde 500 bin sosyal konut için düğmeye basıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Netanyahu'nun bölgeyi ve dünyayı ateşe sürüklediğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Bir avuç ülke dışında hemen hiç kimse İsrail'le ve Netanyahu hükümetiyle yan yana gelmek, fotoğraf vermek istemiyor." dedi. Konşmasında muhalefete peş peşe ayar veren Başkan Erdoğan, "Biz muhalefetin ne dediğine baksaydık Türkiye sahip olduğu projelerin hiçbirine sahip olmazdı." ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan 81 ilde 500 bin sosyal konut projesinin müjdesini verdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.37'de başladı.

Kabine Toplantısı başladı

En son 8 Eylül'de toplanan kabinenin gündemi oldukça yoğun.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

GÜNDEM BAŞLIKLARI

Başkan Erdoğan, 6 yıl sonra Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump tarafından ağırlanmış ve ikili F-16 ve F-35 alımı, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması, Halkbank Davası, ABD'nin Türkiye'ye ticari yaptırımları ile Türkiye'nin Rusya'dan petrol ürünleri alımı gibi konuları ele almıştı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Kabine toplantısında ilk gündem Erdoğan-Trump görüşmesi olacak. F-35 ve F-16 tedariğine dair gelişmeler toplantıda ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının da kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

İstihbarat raporlarının mercek altına alınacağı toplantıda Suriye'de yaşanan son gelişmeler de masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybı 65 bini aştı.

Toplantıda yine Gazze'deki son durum ve ABD'nin 21 maddelik ateşkes önerisi de ele alınacak.

