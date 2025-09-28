PODCAST CANLI YAYIN

Hatay'da kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı: 3 ölü 3 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen yayalara çarparak devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Giriş Tarihi:
Hatay'da kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı: 3 ölü 3 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen yayalara çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hatay'da kaza (Takvim.com.tr)Hatay'da kaza (Takvim.com.tr)

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 RS 018 plakalı otomobil, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde, kaldırımda yürüyenlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatay'da kaza (Takvim.com.tr)Hatay'da kaza (Takvim.com.tr)

Kazada, kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri yayalardan 3'ünün hayatını kaybettiğini belirledi.

HataHata

Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyım atandı
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 18 bin yeni sağlık personeli alınacak
Türk Telekom
CHP'li Muhittin Böcek'in rüşvet çarkı deşifre! Kendi tehdit etti oğlu siyah poşetlerle milyonlar kaldırdı | Bomba "Muharrem İnce" itirafı
"Kata o alçağı sokmadık" sözleri sonrası Gürsel Tekin Ali Mahir Başarır'ı yaylım ateşine tuttu! "Ağzınızdan dökülenler lağım olmuş!" | CHP'de kriz derinleşiyor...
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı, saldırgan etkisiz hale getirildi | ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama
Kanarya geri döndü! Fenerbahçe - Antalyaspor: 2-0 | MAÇ SONUCU
Servis şoförü Binali Aslan'ın katilleri öldürüldü! İçişleri Bakanlığı duyurdu: MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
Arjantin Devlet Başkanı Milei’den seçim manevrası: Netanyahu’yu engelledi
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı iki şık arasında kaldı! O soruda risk aldı mı?
Kütahya Simav'da 5.4'lük şiddetli deprem! İstanbul, Bursa, Balıkesir ve İzmir sallandı... Açıklamalar peş peşe
Son dakika: Kütahya Simav'daki 5.4'lük depremin ardından uzman isimlerden ilk yorum: Asıl tehlike Simav fayı üzerinde
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada ABD ziyareti, Terörsüz Türkiye, Gazze var
Son dakika: Yavuz Bülent Bakiler Hakk'a yürüdü! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Emekli promosyonunda %17 ZAM etkisi! 16.881-19.00 TL arası maaş alan SSK ve Bağ-Kur’luların ek ödeme hesapları güncellenecek
CHP bir kez daha çöpleriyle gündemde! Eylem bitti fakat çöpler hala duruyor!
YPG hem mutabakata uymuyor hem sabır taşını zorluyor! Elebaşı İlham Ahmed'in ağzındaki bakla... "Abdi Savunma Bakanı olsun"
Beyaz Saray'daki görüşmenin şifreleri! Trump uçak rozetini neden taktı? Yemekte ne vardı? Erdoğan-Trump görüşmesi İsrail'e mesaj mı?
ABD'nin "Gazze ateşkes planı"nın detayları ortaya çıktı! Soykırımcı Netanyahu'nun önündeki iki seçenek
Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in ifadesi ortaya çıktı: Bir anda dengesini kaybedip... | Menajerinden fotoğraflı açıklama