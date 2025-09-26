PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu: 9 kişi hakkında tutuklama talebi

Son dakika haberi! CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5’i adli kontrol, 9’u ise tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i adli kontrol, 9'u ise tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

