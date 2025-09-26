Ramazan 2026 ne zaman başlıyor? Ramazan bayramı 2026 tarihleri: Ramazan bayramı, kurban bayramı hangi tarihte?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2026: HAFTA SONUNA DENK GELİYOR
2026 yılında Ramazan Bayramı tatilinin nasıl şekilleneceği şimdiden merak konusu. Gelin birlikte analiz edelim:
2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak.
19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü
2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ VE TARİHLERİ
İslam dininin ikinci büyük bayramı olan ve paylaşma ile yardımlaşma ruhunu zirveye taşıyan Kurban Bayramı, 2026 yılında Mayıs ayının sonuna denk geliyor. Bu tarihler, yaz sezonunu erken bir tatille açmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.
İşte 2026 Kurban Bayramı takvimi:
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefe Günü
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü
2026 Yılı Diğer Önemli Dini Günler Takvimi
Bayramların yanı sıra, 2026 yılı içerisinde idrak edilecek diğer mübarek gün ve geceler de aşağıdaki gibidir. Bu tarihler Hicri takvime göre belirlendiğinden Miladi takvimde bir gün önce veya sonra olabilir.
|
Dini Gün / Gece
|
Tarih
|
Regaib Kandili
|
24 Ocak 2026 Cumartesi
|
Üç Ayların Başlangıcı
|
25 Ocak 2026 Pazar
|
Mirac Kandili
|
17 Şubat 2026 Salı
|
Berat Kandili
|
6 Mart 2026 Cuma
|
Ramazan Başlangıcı
|
21 Mart 2026 Cumartesi
|
Kadir Gecesi
|
15 Nisan 2026 Çarşamba
|
Mevlid Kandili
|
4 Ağustos 2026 Salı