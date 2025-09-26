Ramazan 2026 ne zaman başlıyor? Ramazan bayramı 2026 tarihleri: Ramazan bayramı, kurban bayramı hangi tarihte?

İslam dininin ikinci büyük bayramı olan ve paylaşma ile yardımlaşma ruhunu zirveye taşıyan Kurban Bayramı, 2026 yılında Mayıs ayının sonuna denk geliyor. Bu tarihler, yaz sezonunu erken bir tatille açmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.



2026 Yılı Diğer Önemli Dini Günler Takvimi

Bayramların yanı sıra, 2026 yılı içerisinde idrak edilecek diğer mübarek gün ve geceler de aşağıdaki gibidir. Bu tarihler Hicri takvime göre belirlendiğinden Miladi takvimde bir gün önce veya sonra olabilir.