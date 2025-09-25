PODCAST CANLI YAYIN

Sancaktepe'deki erken doğum soruşturmasında yeni gelişme: O doktor gözaltına alındı!

Sancaktepe'de bir özel hastanede meydana gelen “Erken doğum” iddiasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bazı hastaların bilgisi dışında vajinal yoldan ilaç uygulayarak erken doğuma sebep olduğu iddia edilen kadın doktor gözaltına alındı.

Türkiye'yi ayağa kaldıran "Erken doğum" iddiasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sancaktepe'de bulunan özel hastanede görev yapan doktorun, bazı hastalarına ilaç yoluyla erken doğum yaptırdığı yönündeki iddialar üzerine Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Sancaktepe'de özel hastanede erken doğum iddiası soruşturması

GÖZALTINA ALINDI

Başlatılan soruşturma kapsamında, P.Ç. adlı doktor, dün Ataşehir'de gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 2 adet USB bellek, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet cep telefonune el konuldu.

Şüpheli doktor P.Ç. adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi.

