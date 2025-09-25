İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sancaktepe 'de bulunan özel hastanede görev yapan doktorun, bazı hastalarına ilaç yoluyla erken doğum yaptırdığı yönündeki iddialar üzerine Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Türkiye'yi ayağa kaldıran " Erken doğum " iddiasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

GÖZALTINA ALINDI

Başlatılan soruşturma kapsamında, P.Ç. adlı doktor, dün Ataşehir'de gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 2 adet USB bellek, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet cep telefonune el konuldu.

Şüpheli doktor P.Ç. adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi.