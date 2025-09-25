Türkiye'yi ayağa kaldıran "Erken doğum" iddiasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sancaktepe'de bulunan özel hastanede görev yapan doktorun, bazı hastalarına ilaç yoluyla erken doğum yaptırdığı yönündeki iddialar üzerine Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
GÖZALTINA ALINDI
Başlatılan soruşturma kapsamında, P.Ç. adlı doktor, dün Ataşehir'de gözaltına alındı.
Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 2 adet USB bellek, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet cep telefonune el konuldu.
Şüpheli doktor P.Ç. adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi.