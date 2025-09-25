PODCAST CANLI YAYIN

Özlem Öz kocası Tayyar Öz ve ortaklarına vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamasıyla 51 milyon TL’lik dava

Sosyal medya fenomeni Özlem ve Tayyar Öz’ün vergi kaçakçılığı yaparak kamuya 10 milyon lira zarar verdiği ortaya çıktı. Öz çiftiyle şirket ortakları İbrahim Karaorhanlı hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı

Giriş Tarihi:
Özlem Öz kocası Tayyar Öz ve ortaklarına vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamasıyla 51 milyon TL’lik dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz ile şirket ortağı İbrahim Karaorhanlı hakkında ilgi çekici paylaşımlar yaparak sahte marka algısı oluşturdukları, düşük maliyetli ürünleri yüksek fiyatlardan satışa sundukları yönünde gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. Hazırlanan iddianamede, 3 sanık hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından (MASAK) rapor hazırlandığı yer aldı. Raporda, sanıkların yöneticisi oldukları Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. üzerinden yapılan E-ticaret satışlarında sahtecilik ya da örgütlü suç faaliyetine rastlanmadığı, bu nedenle 'Resmi belgede sahtecilik', 'Örgüt üyeliği' ve 'Kooperatif dolandırıcılığı' suçlarından takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

CEZALARI 51 MİLYON LİRA
Vergi incelemesi sonucu şirket üzerinden vergi kaçakçılığı yapıldığı, kamunun 10 milyon lira zarara uğratıldığı, bu zararın cezasının ise 51 milyon lira olduğu tespit edildi. İddianamede, vergi kaçakçılığıyla elde edilen gelirlerin aklandığı değerlendirmesine de yer verilerek, sanıklar hakkında kamu davası açmak için yeterli delil bulunduğu aktarıldı. Özlem Altınok Öz, Tayyar Taylan Öz ve İbrahim Karaorhanlı hakkında 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Soruşturma kapsamındaki 3 şirkete yönelik alınan kayyum kararları devam ediyor.

Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Öz ile şirket ortağı İbrahim Karaorhanlı (üstte), 19 Kasım Çarşamba günü ilk kez hakim karşısına çıkacak

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı! Bakan Bayraktar detayları ilk kez A Haber'e açıkladı
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklama! Erdoğan ile birçok konuda sonuca ulaştık: Batı Şeria ilhak edilmeyecek
Aşk ve Gözyaşı
Başkan Erdoğan-Trump zirvesinin ardından Tom Barrack’tan Suriye açıklaması! SDG’nin entegrasyonunda hareketlilik
6 yıl sonra Beyaz Saray'da tarihi zirve! Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesi sona erdi | Suriye, F-16, F-35, CAATSA yaptırımları ve Gazze masada
ABD Başkanı Trump'tan övgü dolu sözler: "Suriye'de zafer Başkan Erdoğan'ın"
ABD'deki zirveden tarihi kareler! Trump kapıda karşıladı koltuğunu çekti Başkan Erdoğan şeref defterini imzaladı
ABD'deki zirveden tarihi kareler! Trump kapıda karşıladı koltuğunu çekti Başkan Erdoğan şeref defterini imzaladı
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’ten binlerce general ve amirale endişe yaratan emir: Virginia’daki üste toplanın
Beyaz Saray’da beden dili diplomasiye yansıdı: Başkan Erdoğan dengeli Trump ihtiyatlı
Başkan Erdoğan-Trump zirvesini dünya dakika dakika takip etti! İsrail basınında Gazze korkusu
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı kendisine inanmayanlara inat 300 bin TL'lik soruya kadar geldi!
Trump’ın yakasına dikkat! Başkan Erdoğan ile görüşmede F-35 rozeti taktı
KKTC yargısında 28 Şubat izleri! Vesayetçi sendika istedi... AYM liselerde başörtüsünü yasakladı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas BM'de Filistin'i tanıyan ülkelere teşekkür etti: "Gazze Filistin'in ayrılmaz parçasıdır"
Gürsel Tekin Takvim.com.tr'ye konuştu: "Görevimi bırakmam" sinyali! Gözler yarınki tedbir duruşmasında! CHP İstanbul İl Başkanı kim olacak?
Tel Aviv’den protestolarla uğurlandı uçağı zikzak çizerek kaçtı! Netanyahu’nun zorlu BM yolu
Cemil Tugay CHP'li Gökan Zeybek'in yalanladı! "Bakanlık sorunun çözümü için bize yol açtı" itirafı: Çöp dağlarının sebebi ilçe belediyeler
Adaylık savaşı alevleniyor! Özgür Özel’den Mansur Yavaş’ı bitirecek plan! Ekrem İmamoğlu üzerinden mesaj verdi
CHP'de fırtına kopacak! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na "kesik" hazırlığı | Kılıçdaroğlu şaibe davasını "üçüncü yolcular" Kurultayı bekliyor