Devleti dolandırmak için erken doğum yaptırdılar

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan şikayette, iddiaya göre Sancaktepe'deki özel bir hastanede 2015- 2025 yılları arasında yaklaşık 8 bin doğum gerçekleşti. Bu doğumların önemli bir kısmının 32, 34 ve 36'ncı haftalarda, yani erken dönemde yapıldığı ileri sürüldü. Normal şartlarda 40 hafta sürmesi gereken gebeliklerin bazılarının erken doğumla sonuçlandığı, bu bebeklerin bir bölümünün yoğun bakıma alındığı ve bazılarında kalıcı sağlık sorunları geliştiği iddia edildi. Hamilelere erken doğum için ilaç verdiği iddia edilen Kadın Doğum Uzmanı Dr. P.Ç., gözaltına alındı. "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen doktor P.Ç. adli kontrolle" serbest kaldı.