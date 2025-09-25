6 ay sonunda sağlıklı yaşama dönen Hayat bebek

Murat-Aybanız Törkez çiftinin üçüncü çocukları 25 haftalık olarak dünyaya geldi. Prematüre olarak doğan Elfin Maral'ın altı ay Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edildi. Bu arada kalp ameliyatı da olan Elfin Maral'a servis doktorları ve hemşireleri annelik yaptı.



KALBİNDE DELİK VARDI

Şu an 3 kilogram 500 gram seviyesine ulaşan minik bebek, 180 gün sonra ailesine sağlıklı olarak teslim edildi. Azerbaycanlı anne Aybanız Törkez ise, "Ardahan'da doğum oldu. Oradan buraya sevk ettiler. Kalbinde delik vardı. Çok şükür, doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Uykusuz gecelerim oldu. Şükürler olsun bebeğim iyileşti. Bu süreçte bize destek olan şehir hastanesinin doktorlarına, hemşirelerine çok teşekkür ediyorum" dedi. Hastane çalışanları ise yaşama tutunan minik Elfin'e, "