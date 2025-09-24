Son dakika haberi! Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kabul etti. (AA)





İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞINA GEÇİT YOK



Erdoğan görüşmede, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, İsrail saldırganlığının tüm bölge için tehdit oluşturduğunu, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkına destek vermeyi sürdüreceğini ifade edeceği değerlendiriliyor.

