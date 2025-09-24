Son dakika haberi! Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.
Başkan Erdoğan Türkevi'nde Şara ile görüştü!
Görüşmede Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu.
SDG'YE OPERASYON MASADA
Görüşmede SDG'ye operasyonun masaya gelmesi beklenirken İsrail'in saldırıları sonrası Suriye'deki son durum ele alınacak.
İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞINA GEÇİT YOK
Erdoğan görüşmede, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, İsrail saldırganlığının tüm bölge için tehdit oluşturduğunu, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkına destek vermeyi sürdüreceğini ifade edeceği değerlendiriliyor.