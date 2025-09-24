PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika haberi! Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek

Son dakika haberi! Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Türkevi'ne geldi. Başkan Erdoğan'ın Şara ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmede SDG'ye operasyonun masaya gelmesi beklenirken İsrail’in saldırıları sonrası Suriye’deki son durum ele alınacak.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Türkevi'ne geldi. Başkan Erdoğan'ın Şara ile görüşmesi bekleniyor.

SDG'YE OPERASYON MASADA

Görüşmede SDG'ye operasyonun masaya gelmesi beklenirken İsrail'in saldırıları sonrası Suriye'deki son durum ele alınacak.

Başkan Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara (AA)Başkan Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara (AA)

Erdoğan görüşmede, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, İsrail saldırganlığının tüm bölge için tehdit oluşturduğunu, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkına destek vermeyi sürdüreceğini ifade edeceği değerlendiriliyor.

