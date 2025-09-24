Son dakika haberi! Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Türkevi'ne geldi. Başkan Erdoğan'ın Şara ile görüşmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek

SDG'YE OPERASYON MASADA



Görüşmede SDG'ye operasyonun masaya gelmesi beklenirken İsrail'in saldırıları sonrası Suriye'deki son durum ele alınacak.



Başkan Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara (AA)



Erdoğan görüşmede, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, İsrail saldırganlığının tüm bölge için tehdit oluşturduğunu, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkına destek vermeyi sürdüreceğini ifade edeceği değerlendiriliyor.