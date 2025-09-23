Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Takvim.com.tr talanı yazmıştı... Kime ne kadar para verildi?

ABB'ye düzenlenen ʺkonserʺ operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

TAKVİM.COM.TR ANKARA'DAKİ KONSER VURGUNUNU YAZMIŞTI

Operasyona sebep olan iddialar yeni değil... Takvim.com.tr söz konusu vurgunu geçtiğimiz yıl gündeme getirdi. CHP'li ABB 29 Ekim'deki Ebru Gündeş konseri için tamı tamına 69 milyon TL'lik bir fatura kesti. Kamuoyunda infial uyandıran bu skandal sonra diğer konserler mercek altına alındı.

BU PARALAR KİMLERİN CEBİNE GİRDİ?

Mansur Yavaş'ın 19 Mayıs'ta Mor ve Ötesi'ne, 29 Ekim 2023'te Candan Erçetin ve Murda'ya ödediği astronomik meblağlar gündeme geldi

Bazı sanatçılar bahse konun rakamları almadıklarını iddia ederken ödenen bu paraların nereye gittiği, kimlerin cebine girdiği merak konusu oldu.

YAVAŞ İTİRAF ETMEK ZORUNDA KALDI

Ebru Gündeş konserine çıkarılan 69 milyon TL'lik faturanın 52 milyon 800 bin TL'lik kısmının "hizmet" adı altında yazılması ise ABB'deki vurgunu açık etti. Daha sonra 11 Kasım 2024'te kameralar karşısına geçerek konser vurgununu itraf etmek zorunda kalan Mansur Yavaş Ebru Gündeş konserine 69 değil 45 milyon TL harcandığını savunmasını yaptı.

Mansur Yavaş konser vurgununu itiraf etmek zorunda kalmıştı

Yavaş aynı toplantıda sanatçılara yapılan diğer milyonluk konser ödemelerini de paylaştı. Ödemelerin toplamının 330 milyon lirayı aştığı anlaşıldı. Yavaş, 28 ve 29 Ekim'de Mert Demir ve Ebru Gündeş'in 2 konser düzenlendiğini, Gündeş'e 4 milyon 750 bin lira verildiğini anlattı. Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi'nin konser maliyetinin ise 78 milyon 500 bin TL olduğunu öne sürdü.

Tan Taşçı'ya da 30 Ağustos konseri için 41 Milyon 950 bin lire ödendiğinin belgesini yayınladı.

O dönem CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konserlerle ilgili devam eden soruşturma kapsamında Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden alındı.

