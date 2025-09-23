Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Takvim.com.tr talanı yazmıştı... Kime ne kadar para verildi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi 'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlere ilişkin harcamalarda kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında belediye yöneticileri ve şirket sahiplerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "Görevi Kötüye Kullanma" ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından işlem başlatıldı.

MÜFETTİŞ VE RAPORLAR ZARARI ORTAYA KOYDU Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay denetimi ve bilirkişi raporlarıyla desteklendi. Rapora göre 32 konser hizmet alımı kapsamında belediyenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı belirlendi.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına operasyon! 13 şüpheli gözaltında (takvim foto arşiv)

ESKİ BELEDİYE YÖNETİCİLERİ VE ORGANİZATÖRLER ŞÜPHELİ



Soruşturmada, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanları ile şube müdürlerinin yanı sıra konser organizasyonu yapan bazı şirketlerin sahip ve ortakları da şüpheli olarak yer aldı. Aralarında belediye yöneticileri H.A.B., H.E., H.Z., A.A.Ç., C.A. ve K.B.'nin bulunduğu isimlerle birlikte O.E., S.E., K.A., S.Ç., A.A., E.D. ve L.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor. Gözaltına alınanların Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.