PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına operasyon! 13 şüpheli gözaltında

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına operasyon! 13 şüpheli gözaltında

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlere ilişkin harcamalarda kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında belediye yöneticileri ve şirket sahiplerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "Görevi Kötüye Kullanma" ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından işlem başlatıldı.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına operasyon! 13 şüpheli gözaltında (takvim foto arşiv)CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına operasyon! 13 şüpheli gözaltında (takvim foto arşiv)

MÜFETTİŞ VE RAPORLAR ZARARI ORTAYA KOYDU

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay denetimi ve bilirkişi raporlarıyla desteklendi. Rapora göre 32 konser hizmet alımı kapsamında belediyenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı belirlendi.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına operasyon! 13 şüpheli gözaltında (takvim foto arşiv)CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına operasyon! 13 şüpheli gözaltında (takvim foto arşiv)

ESKİ BELEDİYE YÖNETİCİLERİ VE ORGANİZATÖRLER ŞÜPHELİ

Soruşturmada, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanları ile şube müdürlerinin yanı sıra konser organizasyonu yapan bazı şirketlerin sahip ve ortakları da şüpheli olarak yer aldı. Aralarında belediye yöneticileri H.A.B., H.E., H.Z., A.A.Ç., C.A. ve K.B.'nin bulunduğu isimlerle birlikte O.E., S.E., K.A., S.Ç., A.A., E.D. ve L.E. gözaltına alındı.

CHP hizmeti es geçti konser yarışına girdi: ABBden Ebru Gündeşe 69 milyon lira! Vatandaş isyan ettiCHP hizmeti es geçti konser yarışına girdi: ABBden Ebru Gündeşe 69 milyon lira! Vatandaş isyan etti


Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor. Gözaltına alınanların Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına operasyon! 13 şüpheli gözaltında
Başkan Erdoğan Amerikan Fox News kanalına konuştu! "Gazze'deki soykırımın faili Netanyahu’dur"
Türk Telekom
CHP'de ihraç dalgası! Sesini çıkaran partiden atılıyor
Gri gökyüzü, serinlik ve şakır şakır yağmur: Harita 48 saat içinde turuncuya dönecek! Sıcaklıklar 9 derece birden düşüyor! İstanbul, Ankara...
Başkan Erdoğan BM kürsüsünde Gazze'nin sesi oldu! "Vicdanı olan Gazze'ye sessiz kalamaz" | Mikrofon sesi neden kesildi? İletişim Başkanlığı açıkladı
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihi oturum! Fransa Cumhurbaşkanı Macron BM kürsüsünde ilan etti: Filistin'i tanıyoruz | Devlet Başkanı Abbas'dan video kaydı
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde yasak aşk skandalı! Eski başkan Mutlu'nun sevgilisinin hesabında milyonluk 5.5 hesap hareketi
Savunma sanayii verilerini Telegram’dan sattılar! Bakanlık askeri ve ticari casusları deşifre etti | 10 şüpheliden 7'si tutuklandı
Bakan Işıkhan merakla beklenen düzenleme için tarih verdi! 7200 gün müjdesi
Başkan Erdoğan Türk- Amerikan komitesi yemeğinde açıkladı: "Trump ile kritik konuları görüşeceğiz"
Dünya Filistin'i tanıyor! Soykırımcılar kaçıyor | Mutluluğun gözyaşlarına dönüştüğü anlar
Başkan Erdoğan'dan Türkevi'nde peş peşe kritik temaslar: Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Costa ve Kanada Başbakanı Carney ile görüştü
TAKVİM kongreyi yerinden izledi! Sadettin Saran ateşten gömleği giydi
Başkan Erdoğan'dan Türk Yatırım Konferansı'nda 100 milyar dolarlık ticaret hacmi mesajı! "Dostum Trump ile müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor"
Sergen Yalçın'dan şok sözler: "Bundan sonra oynamayan gider"
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse! Otel Müdürü Yılmaz'dan kan donduran itiraf: Yangın alarmı çalıştırma talimatı vermedim
2025 Ballon d'Or sahibini buldu! Ödül Ousmane Dembele'nin
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan SDG açıklaması: Anlaşmanın uygulanmasında gecikme var!
ABD Büyükelçisi Tom Barrack Gazze'de katliam yapan İsrail'i korudu Orta Doğu'da savaş çığırtkanlığı yaptı!