İşte CHP'nin çöpten kalesi: Toplanamayan çöpler yüzünden halk isyan etti!

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayanlar, çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan kirlilik ve kötü kokuya tepki gösterdi. İnönü Mahallesi'nde oturan Münir Coşkun (70), Almanya'da yaşadığını ve yılın belli dönemlerinde buradaki evine geldiğini söyledi.

Toplanmayan çöpler vatandaşı çileden çıkardı





"BELEDİYE VERGİYİ ALIYOR AMA HİZMET YOK"

Mahalledeki çöplerin kokusundan rahatsız olduğunu, alışveriş için kullandığı yoldan dahi geçemediğini belirten Coşkun, "Memleketimizi görmeye geliyoruz ama bu çöplerin kokusundan kusacak gibi oluyoruz. Almanya'da sokaklarda bir izmarit bile göremezsiniz. İnsanlar şu durumun içinde yaşıyor. Belediye vergisini alıyor ama hizmet ortada yok. Yazık, günah." dedi.