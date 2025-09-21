PODCAST CANLI YAYIN

İşte CHP'nin çöpten kalesi: Toplanamayan çöpler yüzünden halk isyan etti!

CHP'li Buca Belediyesinde anlaşma sağlandığı yönündeki açıklamalara rağmen çöp sorunu devam ediyor. Konteynerlerden taşan çöpler kötü kokuya neden olurken, vatandaş en yakın zamanda çözüm bulunmasını istiyor.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayanlar, çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan kirlilik ve kötü kokuya tepki gösterdi. İnönü Mahallesi'nde oturan Münir Coşkun (70), Almanya'da yaşadığını ve yılın belli dönemlerinde buradaki evine geldiğini söyledi.

Toplanmayan çöpler vatandaşı çileden çıkardı


"BELEDİYE VERGİYİ ALIYOR AMA HİZMET YOK"
Mahalledeki çöplerin kokusundan rahatsız olduğunu, alışveriş için kullandığı yoldan dahi geçemediğini belirten Coşkun, "Memleketimizi görmeye geliyoruz ama bu çöplerin kokusundan kusacak gibi oluyoruz. Almanya'da sokaklarda bir izmarit bile göremezsiniz. İnsanlar şu durumun içinde yaşıyor. Belediye vergisini alıyor ama hizmet ortada yok. Yazık, günah." dedi.

"KENDİ EVLERİNİN ÖNÜ BÖYLE OLMAZ"
Aynı mahallede yaşayan Mustafa Demirtaş da ilçede hizmet eksikliği bulunduğunu savunarak, "Kendi evlerinin önü böyle olamaz. Dün çöplerden dolayı yoldan geçemedim, kaza yaptım. Yolların hali ortada, araçlarımız zarar görüyor. Vatandaşa hizmet yok." diye konuştu.



"BEDELİNİ BİZ Mİ ÖDEYECEĞİZ?"

Mahalle sakini Mehmet Yasin Çalış da "Şu çöplerin bedelini biz mi ödeyeceğiz? Parklarda oturamıyoruz, sinekten durulmuyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Hatboyu Caddesi'nde de çöplerin toplanmadığı gözlendi.

