İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 97 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'nın açıklaması şu şekilde;

"FETÖ'ye Karşı Mücadelemizi Kararlılıkla Sürdürüyoruz"

Son 1 hafta içinde FETÖ'ye yönelik 39 operasyon düzenledik.

🔻97 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı.

🔻16'sı tutuklandı.

🔻27'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bu kabine dönemimizde FETÖ'ye yönelik 11 bin 667 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarımızda toplam;

🔻19 bin 25 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı.

🔻3 bin 512'si tutuklandı.

🔻4 bin 41'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyonları gerçekleştiren Polisimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.🇹🇷

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz❗️

Su uyur FETÖVARİ örgütler uyumaz❗️