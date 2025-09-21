İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 97 şüpheli yakalandı

"FETÖ'ye Karşı Mücadelemizi Kararlılıkla Sürdürüyoruz"
Son 1 hafta içinde FETÖ'ye yönelik 39 operasyon düzenledik.
🔻97 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı.
🔻16'sı tutuklandı.
🔻27'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Bu kabine dönemimizde FETÖ'ye yönelik 11 bin 667 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarımızda toplam;
🔻19 bin 25 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı.
🔻3 bin 512'si tutuklandı.
🔻4 bin 41'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Operasyonları gerçekleştiren Polisimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.🇹🇷
Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz❗️
Su uyur FETÖVARİ örgütler uyumaz❗️