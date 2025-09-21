Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili kim olacak? İlk 4 turda sonuç yok

CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından, yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi'nde seçim yapılıyor.
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkanvekili seçimi yapılıyor
CHP'Lİ MUTLU YOLSUZLUKTAN TUTUKLANDI
CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Eylül'de gözaltına alındı. Hakkında 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma açıldı. Adliyeye sevk edilen Mutlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hasan Mutlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Bayrampaşa Belediye Meclisi saat 10.00'da Başkanvekili seçimi gündemiyle olağanüstü toplandı. Seçimde, CHP Grubu İbrahim Kahraman Cumhur İttifakı ise İbrahim Akın'ı aday gösterdi. Belediye Meclisi'nde CHP'nin 18, Cumhur İttifakı'nın 15 (AK Parti 12, MHP 3), bağımsızların ise 4 üyesi bulunuyor.
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TURDA SONUÇ ÇIKMADI
5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre seçim ilk iki turda 3/2 çoğunlukla yapılırken, üçüncü turda en fazla oyu alan aday Başkanvekili seçilebiliyor. İlk turda 37 üye oy kullandı. CHP'nin adayı İbrahim Kahraman 18, Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın 19 oy aldı. Adaylar istenen oya ulaşamadığı için ikinci tura geçildi. İkinci turda her iki aday da 18 oy aldı. Bir oy mühürün farklı bir yere basılması nedeniyle geçersiz sayıldı.
ÜÇÜNCÜ TURDA 1 OY GERÇERSİZ SAYILDI
Üçüncü tur öncesi geçersiz oy sebebiyle mühürlenecek kağıt ve zarf sayımı yapıldı. Üçüncü turda da her iki aday 18 oy aldı; 1 oy geçersiz sayıldı.Seçimi AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik takip ederken, vatandaşlar seçimi belediye binası dışında izliyor.
KURA İLE BELİRLENECEK
Başkanvekilinin kura ile belirleneceği bildirildi.
İŞTE ADAYLAR
Başkanvekili seçiminde, CHP Grubu İbrahim Kahraman, Cumhur İttifakı ise İbrahim Akın'ı aday gösterdi.