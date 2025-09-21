Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili kim olacak? İlk 4 turda sonuç yok

CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından, yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi'nde seçim yapılıyor.

Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkanvekili seçimi yapılıyor

CHP'Lİ MUTLU YOLSUZLUKTAN TUTUKLANDI



CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Eylül'de gözaltına alındı. Hakkında 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma açıldı. Adliyeye sevk edilen Mutlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hasan Mutlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Bayrampaşa Belediye Meclisi saat 10.00'da Başkanvekili seçimi gündemiyle olağanüstü toplandı. Seçimde, CHP Grubu İbrahim Kahraman Cumhur İttifakı ise İbrahim Akın'ı aday gösterdi. Belediye Meclisi'nde CHP'nin 18, Cumhur İttifakı'nın 15 (AK Parti 12, MHP 3), bağımsızların ise 4 üyesi bulunuyor.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TURDA SONUÇ ÇIKMADI

5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre seçim ilk iki turda 3/2 çoğunlukla yapılırken, üçüncü turda en fazla oyu alan aday Başkanvekili seçilebiliyor. İlk turda 37 üye oy kullandı. CHP'nin adayı İbrahim Kahraman 18, Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın 19 oy aldı. Adaylar istenen oya ulaşamadığı için ikinci tura geçildi. İkinci turda her iki aday da 18 oy aldı. Bir oy mühürün farklı bir yere basılması nedeniyle geçersiz sayıldı.