Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili kim olacak? İlk 3 turda sonuç yok

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından, yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi saat 10.00'da olağanüstü toplandı.

18-18 BERABERLİK

İlk turda çoğunluk sağlanamadı, ikinci ve üçüncü turda da 18-18 eşitlik çıktı. Seçimin kaderi dördüncü turda belirlenecek.

Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkanvekili seçimi yapılıyor

İŞTE ADAYLAR

Başkanvekili seçiminde, CHP Grubu İbrahim Kahraman, Cumhur İttifakı ise İbrahim Akın'ı aday gösterdi.