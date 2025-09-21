PODCAST CANLI YAYIN

ABD kaynaklı bazı ürünlerde ek gümrük vergisi kaldırıldı

Türkiye bazı ABD ürünleri için getirdiği ek mali yükümlülükleri kaldırdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD kaynaklı bazı ürünlerde ek gümrük vergisi kaldırıldı

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; 2018 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına dair karar, yürürlükten kaldırıldı. Kararın, 1567 sayılı Kanunun 1'inci, 474 sayılı Kanunun 2'nci, 3283 sayılı Kanunun 2'nci, 4458 sayılı Kanunun 16'ncı, 22'nci ve 55'inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince verildiği belirtildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"
Ali Koç dönemi sona erdi! Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran
Türk Telekom
Başkan Erdoğan ABD'deki Türkevi'ne geldi! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak
Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz Filistin'i devlet olarak tanıdı! Netanyahu'dan ilhak tehdidi
Ali Koç'un 260 milyon euroluk fiyaskosu! 7 yıl sıfır şampiyonluk
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'in Trump iddialarına: Sağır duymaz uydurur
Kanarya'nın tadı yok! Kasımpaşa - Fenerbahçe: 1-1 | MAÇ SONUCU
Rize'de son durum... Bakan Uraloğlu açıkladı | 31 köy yolu ulaşıma açıldı
Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili CHP'li İbrahim Kahraman oldu! AK Parti seçime itiraz edecek
CANLI TAKİP | CHP'nin olağanüstü kurultayında dikkat çeken detay! Kemal Kılıçdaroğlu'na koltuk ayrılmadı | Özgür Özel yeniden seçildi
CHP'nin çöpten kalesi! İzmir'de toplanmayan çöpler yüzünden halk isyan etti Buca Belediyesi iki kişilik aileye 45 bin TL'lik su faturası gönderdi
Medya devlerinin İsrail propagandası artık resmileşti: Sumud filosu için karalamalar uygulanıyor
Galatasaray'da o yıldızlara kesik! Okan Buruk 11'ini netleştirdi
AK Parti'den CHP'li Özel'in Başkan Erdoğan'a iftiralarına sert tepki: Tam bir siyasi cehalet örneği
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasında şartlar neler? Kaç kişi yararlanabilecek? 4 soruda TOKİ kampanyası
Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere tehdit: Kıpırdayanı rezil ederim!
Emekli hesapları değişiyor! Yeni yılda emekli maaş hesabı da değişecek... İşte hesaplamalar...
Samsun'da kaza süsüyle cinayetten yasak ilişki çıktı! Serdar Kıyak meğer aynı hastanede çalıştığı psikolog ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı
Aylar önce sessiz sedasız nişanlandılar! Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in müstakbel eşi bakın kim çıktı