İntihara teşebbüs ettirdi

Dr. Serdar Kıyak’ın cezaevinde kendini asarak intihara teşebbüs ettiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan doktor, tedbir amaçlı Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi

İntihara teşebbüs ettirdi

Samsun'da 12 Eylül'de yaşanan kazada, aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Dr. Serdar Kıyak, Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Feci kazada, eşi Gülşah ile 3 yaşındaki oğlu Alperen boğuldu, Dr. Serdar Kıyak ise yaralı kurtuldu. Soruşturma kapsamında Gülşah Karaman Kıyak'ın kazadan kısa süre önce yakınlarına gönderdiği 'Eşim beni tehdit ediyor' mesajının ortaya çıkması üzerine cani doktor tutuklandı. Dr. Serdar Kıyak'ın, Bafra Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan Kıyak'ın, kaldığı cezaevinde kendini asarak intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

