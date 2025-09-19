Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, üçüncü gün etkinlikleriyle İstanbul'da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2025 için Atatürk Havalimanı'na geldi.





Erdoğan, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve kabine üyeleri klasikleşen TEKNOFEST pozu verdi.

Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.



Sevgili İstanbullular, Teknofest'in öncü neferleri, kıymetli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Hayallerin fikirlere fikirlerin projelere projelerin teknoloji ürünlerine dönüştüğü etkinlikte İstanbul'da sizlerle bir aradayız. Teknofest'in 13.sünü gerçekleştirmenin gururu içindeyiz.



Türkiye Yüzyılı'nın kilit aktörü Teknofest kuşağı yine göz dolduruyor. Gençlerimiz özgüvenleriyle ortaya koydukları muhteşem eserlerle büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını döşüyor.

Sizin gibi zihni ve ufku açık hem şahsiyetiyle hem de geliştirdiği ürünlerle göz kamaştıran genç arkadaşlarımızı gördükçe istikbale güvenle bakıyoruz.

Sınırlarımızı aşan bu başarı tablosunu fikir ve icatlarıyla süsleyen siz genç arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.Gözlerinizdeki ışık hiç sönmesin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, T3 Vakfımıza tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Bu yıl 64 farklı yarışmaya 81 il yanı sıra 96 ülkeden 565 bin takım ve 1 milyon 200 bin yarışmacı katıldı. Finale kalan 13 bin yarışmayla birlikte ödül kazanacak takımlarımızı kutluyorum. Jüri üyelerimize de teşekkürlerimi sunuyorum.

KENDİ ÜRÜNLERİMİZLE BAŞARI HİKAYESİ YAZIYORUZ

Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. İHA-SİHA konusuda ilk 3'teyiz. Kendi gemisini denize indiren 10 ülkeden biriyiz



Savunma sanayii destanına daha yeni başladı. Önümüzdeki dönemde müjdelerimiz olacak.



Türkiye Yüzyılı'nın inşası başladı! Asra mührümüzü vuracağımız kutlu bir yolculuğun ortasındayız



Türkiye artık bu artan gücüyle mazlumlara umut zalimlere korku veriyor.



Silvan Kitabesini vermediğimiz için bize nefret kusuyor.



İlk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'le ilgili hadsiz ifadeler kullanarak kendince bir şeyler deniyor.



Kudüs Müslümanlarla birlikte tüm insanlığın izzetidir, şerefidir. Kudüs'ü savunmak barışı ve insanlığın ortak değerlerini savunmaktır.



Kudüs'ü yönelik her saldırı karşısında serdengeçtileri bulacaktır.



Değil size o kitabeyi Kutüs'ü Şerfi'e ait tek bir çakıl taşını vermeyiz. Sultan Abdülhamid verdi mi? Alabilidiniz mi? Biz Abdülhamid'in torunuyuz aynı yoldayız.









DAVET BAŞKOMUTANDAN İCABET İSTANBULLUDAN



Erdoğan önceki gün "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025'e katılmak üzere Atatürk Havalimanı'nda olacağım" diyerek gençler olmak üzere tüm İstanbulluları alana davet etmişti.